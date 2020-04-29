Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров

Тут в топе уже неделю болтается пост про обиженных бухгалтеров. Оченно тема больная, потому и была нами обсуждена, ранее уже описанным способом – скайп, две кухни, коньячок. Однако в процессе умозаключений мы ушли совсем в другую даль, так что от топового поста осталось только два слова – обиженные бухи.

Так вот. Тенденция, однако – мелкий бизнес начал менять штатных бухов на аутсорсеров. Расскажем только две истории, как максимально показательные.

Первая история. Производство, немаленькое, но еще малый бизнес. Предприятию 13 лет, все это время работает один и тот же бухгалтер. В одно тело. За 28 тыщ зарплаты. Всех все устраивало, пока не пришел трындец-коронавирус. Какое там кусалово произошло между геной и бухом – неизвестно, однако после этого бух превратилась в обиженку и удалилась в самоизоляцию с последующим увольнением.

Почему работа буха гену перестала удовлетворять (с его слов):

Я не знаю сколько у меня материалов на складе и каких именно; Я ни разу не видел калькуляцию и могу только догадываться о марже; Я не могу управлять деньгами, потому что не знаю кому и сколько должен; Внешние пользователи бухгалтерской отчетности (банки, лизинговые компании) говорят мне, что это лажа, а не отчетность.

При ближайшем рассмотрении обнаруживается такая вот постановка учета:

1С семерка, обновлений не было практически ни разу, да и ни к чему такие излишества; Вся отчетность делалась непосредственно в контуре, на основании каких данных – науке неизвестно; Кадровый, складской и производственный учет – не, не слышали; Все поступления материалов оформлялись как приход номенклатуры Ацетон (почему??? потому что начинается на А) одна штука на всю сумму; В 1С загружены банковские выписки, как загрузились сикось накось так и остались в первозданном виде; Раз в год ручными операциями это все куда-то упихивалось, однако процесс был из серии «впихнуть невпихуемое», поэтому результат соответствующий.

В принципе, мы обе ничего не имеем против упрощения учета таким вот способом, пусть даже с ацетоном. Если имеются остальные телодвижения, направленные на соблюдение законодательства и удовлетворение управленческих нужд бизнеса. Телодвижения разумеется есть, с нужной направленностью, однако без нужного результата.

Вторая история. ТСЖ, не так чтобы большое, но и немаленькое. Тоже лет 10 и тоже работает один и тот же бухгалтер в одно тело за 15 тыщ. Тоже кусалово с председателем – обиженка – самоизоляция.

С ТСЖ ситуация на первый взгляд намного лучше. 1С восьмерка с последним обновлением, отраслевая. Целый вагон всяких папок и бумаг на разные темы. Вроде все хорошо. Но. Председатель несет пургу и истерит, а ревизионная комиссия требует увольнения буха и сильно интересуется квалификацией пришедшего аутсорсера. Причина такого поведения нашлась быстро. Вот что в итоге обнаружилось:

1С восьмерка, последняя, отраслевая, все как надо прям куколка – НО пустая совершенно, ни одной настройки; Отчетность все там же – в контуре, на тех же фонарных данных; Кадровый учет какбэ он имеет место быть конечно, но он как-то сам по себе… в том смысле что он же должен служить базой для начислений зарплаты, да? авотфиг… Весь остальной учет в том же духе, причем половина учета осталась в голове ушедшего буха; Со сметой просто одна большая беда-а-а… смету просто на стенку повесить и забыть; И вишенка на торте – важная часть учета находилась в экселевских файлах, папку с которыми ушедший бух удалила с компа безвозвратно.

К чему эти два рассказа. Совершенно не о тяжелой судьбине аутсорсера, потому как обе ситуации обычные и описаны исключительно для наглядности выводов. А вывод следующий.

Микробизнес начинает уходить от штатных бухов в бухгалтерский аутсорс. Вот почему:

Штатные главбухи в микробизнесе крайне редко занимаются повышением своей квалификации. На это нужны время и деньги, коих у микроглавбухов критически мало. Штатные микроглавбухи не занимаются системной организацией учета по двум причинам – не знают и не хотят. В итоге получается такой квази-учет, по сути не нужный никому вообще. Микроглавбухи тоже начинают это понимать, и поэтому сводят свои трудовые функции в лучшем случае до двух телодвижений – проведение платежей по банку и сдача отчетности, по большей части нулевой, но зато в срок.

Коронавирусный кризис наглядно показал – выживает управляемый бизнес, у которого есть организованный грамотный учет. Которого отродясь в микробизнесе не водилось.

Но бизнес он же общается между собой. Сейчас очень четко видно, что кто-то уже утоп, кто-то тонет, но еще барахтается, а кто-то довольно бодро себе плывет и тонуть не собирается.

Микробизнес начинает понимать, что должна быть какая-то польза от этой непонятной тети Моти, проводящей по банку платежи и сдающей отчетность. И идет к аутсорсерам, совершенно логично предполагая, что там с квалификацией намного лучше.

Вот к таким выводам мы пришли. А вы что думаете?