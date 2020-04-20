Обиженные бухгалтеры при увольнении не отдают базу 1С и шантажируют бывшего работодателя

За последнюю неделю принимаю дела по новым клиентам на бухгалтерское сопровождение и удивляюсь.

Обиженные бухгалтеры чего только не вытворяют. Кто- то отказывается передавать учетную базу 1С, где вся деятельность компании за несколько лет. Кто-то не хочет отдавать ключи электронной подписи. Третьи вообще просят заплатить денег ни за что и шантажируют тем, что не вернут документы. Четвёртые ушли в такую самоизоляцию, что перестали выходить на связь.

У меня вопрос к собственникам: вы вообще как таких людей находите?

Недаром говорят, что люди проверяются в кризисные времена.

Если ваше самое главное доверенное лицо, которое в курсе всех ваших финансовых движений, ведёт себя так в не самой жёсткой стрессовой ситуации, что же будет в случае выездных проверок или различных допросов? А вот что: вас сдадут с потрохами.

Когда к нам приходит новый сотрудник, я всегда говорю о важности соблюдения принципов, которые не станут позорить нашу профессию. Говорить клиентам только правду, даже если она невыгодна клиенту. Всегда предупреждать о негативных последствиях. И третье — достойно вести себя, когда происходят ситуации со сменой собственников или же финансовой службы.

Только те специалисты, у которых есть твёрдые принципы, могут по-настоящему называть себя профессионалами. В жизни всякое может случиться, но то, как мы действуем и ведём себя в кризис и при стрессовой ситуации, это и есть наше настоящее Я.

И я уверена, что, видя все это недостойное поведение некоторых представителей нашей отрасли, нашим сотрудникам и в голову не придёт поступать так же. Потому что они настоящие профессионалы.

А в вашей компании есть принципы?

В сложные и трудные времена возникает соблазн поступиться ими, но великие компании никогда себе этого не позволяли. Может поэтому они и стали великими?