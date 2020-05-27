Как умрет микробизнес

Как только наркотики легализовали, сразу началось - квоты на выращивание трав, лицензии и технико-технологические карты на производство, сертификаты соответствия, растаможивание, семена и ветеринарный надзор, Меркурий на травопродукты, маркировка на все. Дальше хуже.

Продолжение бухгалтерской саги "Антиутопия ШКВАР" Начало читайте в первой и второй частях. Иллюстрации MXD.

Социальный район Бибирево. Последний наркобарон

14 февраля 2222 г.

День начался паршиво, впрочем как всегда. В пять утра приехал мусоровоз и с оглушительным скрипом и ревом забрал наконец-то помойку, рассыпав половину содержимого по всей улице. Потом начался дождь, обычный грязный дождь. Как будто небеса помыли от копоти и вылили грязную воду на город.

В углу кто-то заворочался. Старик не знал кто, просто не видел, но предполагал, что какое-то животное. Старику хотелось, чтобы это была собака и даже придумал кличку. Иногда он собирался идти гулять. Так себе и представлял, как он одевается, плащ и шляпа, и трость, ну или зонт. Ошейник на Рекса, поводок в руки. И идут сначала по улицам вдоль домов, мимо витрин магазинов. Иногда заходят, чтобы поздороваться и купить какую-нибудь мелочь, поболтать о том о сём. Потом спускаются на бульвар и там гуляют. Старик иногда садится на лавочку пока дети играют с Рексом.

«Что за глупости в голову лезут», с раздражением подумал старик, сел на кровати и огляделся. Его единственный глаз, больной катарактой, уже не мог ничего разглядеть и служил организму исключительно для общей ориентации в пространстве. Да и смотреть было не на что. Комната два на три метра служила и спальней, и кухней, и санузлом одновременно. Старик встал и, шаркая тапками, подошёл к окну. Больше по привычке, потому что рассмотреть уже ничего не мог. Животное вылезло из своего угла и гремело посудой на столе в поисках еды.

На подоконнике лежала коробочка с насваем. Старик бережно взял ее в руки, и из его глаза потекли слезы. Это была вещь из его прошлой жизни, каким-то чудом сохранившаяся. Той жизни, когда он был молод, здоров и полон сил. Старик стал думать о своей прошедшей жизни - когда все пошло не так? Когда наркотики легализовали? Или когда ввели на них маркировку? А ведь прошло всего пять лет...

Как только наркотики легализовали, сразу началось - квоты на выращивание трав, лицензии и технико-технологические карты на производство, сертификаты соответствия, растаможивание, семена и ветеринарный надзор, Меркурий на травопродукты, маркировка на все. К обычной отчетности добавилась отчетность в Минздрав, в Росприроднадзор, в Росалкоголь и наркорегулирование. Начались контрольные закупки со взвешиванием купленной дозы и выявлением недовеса и обмана покупателя. За отсутствие кассового аппарата изымали на уничтожение всю найденную партию наркотиков.

Дальше хуже. На рынок наркотиков ломанулась орда непрофессионалов, которые сразу завалили цены вниз практически до себестоимости. Так был окончательно уничтожен флёр недоступности и запретности, который являлся чуть ли не основным УТП наркотиков. Доходность ушла в минус, а продажи продолжали ползти вниз...

Но самая подстава поджидала там, откуда меньше всего ее ждёшь. БАНК. В пакете услуг для микробизнеса было не только ведение расчетно-кассового обслуживания, но и ведение учёта и сдача отчетности. На самом деле, выбора никакого не было - законодательно микробизнес при открытии расчетного счета автоматически передавал бухучёт и отчетность банку. Банк не только считал налоги и отправлял отчетность, но и платил налоги. Причём если денег на налоги не хватало, банк автоматически оформлял кредит на недостающую сумму. Так вот, все эти операции - считать и платить налоги, отправлять отчетность - делали роботы, как правило самые дешевые. Потому и оплата за ведение бухучёта и сдачу отчетности мало отличалась от оплаты за ведение счета.

Однако благая идея - освободить микробизнес от рутины бухучёта и отчетности - как впрочем все благие намерения, вымостили дорогу в Ад.

Что делали роботы - брали тупо информацию о доходах и расходах из движений по расчетному счету и онлайн кассе. Вообще не вдаваясь в суть операций и не проверяя на ошибочность. А если не хватало денег на уплату налогов, то автоматом формировалась заявка на кредит. Можно было создать роботов-бухгалтеров с более разнообразными алгоритмами реагирования, даже наделить их каким-никаким искусственным интеллектом. Но во-первых, в техзадании на создание таких роботов таких требований не было, кроме слов «обеспечивать соблюдение текущего налогового законодательства». А во-вторых, падение первоначальной цены по тендеру составило 88%. По Сеньке и шапка.

Текущее налоговое законодательство безусловно соблюдалось. Налоговому органу уже не нужно было проводить камеральные и выездные налоговые проверки. Банку вообще было все хорошо. Не соблюдался только интерес предпринимателя, никогда, и даже мыслей таких не было.

Микробизнес исчез как класс буквально за три года, загнанный в угол огромными кредитами.

Молодые наркобарыги первыми вышли из темы и занялись другими незаконными видами деятельности. Глядя на них, барыги среднего возраста стали развивать новые направления, не бросая пока наркотики.

И только барыги старшего поколения оставались верны своему бизнесу, свято веря в мифические перемены к лучшему. Старик был последним из наркобарыг, оставшимся в живых. Остальные поумирали. Кто от сердечного приступа, случившегося в результате визита кредитора. Кто от веревки с мылом. Кого в тазик зацементировали. Старик выжил совершенно случайно.

Но сегодня... Сегодня ночью он умрет. Зачем и для кого жить дальше, старик не знал. Каких-то пять лет назад он был в центре событий, у него были деньги, он был очень нужным и уважаемым человеком. А сейчас... никому не нужный, всеми забытый, в полной нищете и одиночестве - он не знал, зачем ему жить дальше.