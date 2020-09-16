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Бухгалтерия Ада слушает

Отдавать бухгалтерию на аутсорс или нет? Вот вам доводы для руководителя

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Принимать бухгалтера в штат или нет? Мы сформулировали доводы "за" и "против", чтобы помочь Вам принять решение. Итак...

ПЯТЬ ПРИЧИН отдать бухгалтерию на аутсорс

  1. Во-первых, бухгалтерский аутсорс это модно и прогрессивно. Во-вторых, это в тренде современного предпринимательства. И в-третьих, за те деньги, которые вы планируете тратить на бухучет, на должность бухгалтера может прийти только старая облезлая курица, которая своим видом только испортит лук и концепт вашего лофта.
  2. В любом случае, это выгоднее. Даже если по деньгам одинаково, то по качеству будет на порядок выше. Или если качество то же, но ценник на порядок дешевле. Ну и набившее оскомину: вы экономите на канцтоварах, на оборудовании рабочего места и прочих сопутствующих приблудах: каком-нибудь озонаторе, массажере для шеи , кофе-машины, микроволновке, обогревателе и вентиляторе.
  3. Аутсорс никогда не болеет и не ходит в отпуск. Это прям два плюсика. Потому что бухгалтер в отпуске или на больничном – эта фсе трындец конторе. Особенно если отпуск декретный. Бухгалтер вроде бы есть, но его как бы нет, приходится брать еще одного в штат. И нет никакой гарантии, что тоже не убежит в декретный отпуск.
  4. Проблемы с налоговой и банком будет решать аутсорс, причем в фоновом режиме, о котором вы может даже и не узнаете. Если проблемы с налоговой и банком будет решать штатный бухгалтер, к их решению будут привлечены абсолютно все сотрудники фирмы, включая ни в чем неповинного ночного сторожа.
  5. Вопрос квалификации беспокоить не будет. Вообще можно забыть про это. Однако если у вас штатный бухгалтер, то лучше так не рисковать. Опять же вопрос – кто будет платить за повышение квалификации бухгалтера. При штатном скорее всего он вас убедит, что он незаменим и надо ему квалификацию повышать за счет конторы

ПЯТЬ ПРИЧИН не отдавать бухгалтерию на аутсорс

  1. Твари они скандальные эти аутсорсеры, все так говорят. То не так, это не эдак, ко всему цепляются лишь бы денег содрать побольше. То ли дело штатный бухгалтер: сидит тихо в своем углу и не жужжит. Пять лет зарплату не повышаем, ну так не просит ведь. Нуда, объемы увеличились, да, раза в три-пять… ну успевает же, рабочее время то же (а по выходным он просто так в офис ходит, любит же работу свою), зачем платить больше?
  2. Дорого, могли бы и скидку сделать. Так нет, за каждый чих деньги берут. А еще эта система расчета стоимости обслуживания, и договор с аутсорсером – это же не договор, это долговая расписка, подписанная кровью. Надо было на фиксу договариваться, так нет же. Влезли в ухо с этой подокументной оплатой…
  3. Документы и базу не отдают если не заплатишь. Вот что за люди, да? Сказано – заплатим, как только деньги придут. А те, что приходят, это не те деньги, с которых можно за обслуживание платить. И нечего тут руки выкручивать и выписками трясти. Вон штатный бухгалтер уже третий месяц на одних авансах, и ничего, с голоду не помер. И вовсе это не голодный обморок у него, просто устал и решил поспать немного, прям на полу.
  4. Аутсорсеры работают в облаках, а им нет доверия. Кто угодно может туда залезть и что угодно натворить. То ли дело бумажные документы с синими печатями и подписями, в папочку подшил в сейф положил, ключи в карман. И потом случись что нидайбох, куда бежать? По облакам? Чушь какая то.
  5. Аутсорсеры могут сдать куда следует. Где-то было написано, что бухгалтерские и аудиторские фирмы обязаны сообщать куда следует. Про все. Иначе их самих привлекут к ответственности. Точно не помню, но суть такая.

ПЯТЬ ПРИЧИН нанять штатного бухгалтера

  1. На это место можно пристроить маму, тещу, жену и т.д. При этом убивается даже не два, а три зайца. Добряк родственнику – раз. Полное отсутствие сцен ревности – два. Можно вообще не платить зарплату – три.
  2. Кстати можно не брать секретаря и кадровика. И кладовщика. Эти функции легко навешиваются на бухгалтера. Если вдруг с его стороны возникнет вопрос о доплате, можно сильно удивиться и очень уверенно сообщить, что изначально в компании эти функции были в обязанностях бухгалтера.
  3. Будет с кем поговорить о том о сем, посоветоваться. Бесплатно. А аутсорсеру позвонишь по какому-нибудь пустяковому вопросу – и прям в трубку слышно как у него счетчик щелкает. И сразу счет присылает. Неприятно так.
  4. Блинами будет угощать. С вареньем. На дни рождения торты печь. Подкармливать будет на обеде. Бухгалтера всегда с собой обеды носят, у них всегда есть и чай, и сахар, и конфетки с печеньками.
  5. И вообще штатный бухгалтер живой человек, а не робот. Надо поддерживать друг друга, а то скоро роботы всех нас заменят.

ПЯТЬ ПРИЧИН не брать штатного бухгалтера

  1. Бухгалтер часто болеет. Придет с температурой, с соплями по пояс, сидит чихает на весь офис. Закаляться надо! И в маске ходить.
  2. Бухгалтер ходит в отпуск. Кто его вообще придумал этот отпуск, да еще столько дней. Это же каждый квартал неделя в отпуске. Когда работать?
  3. Бухгалтер ходит в декретный отпуск. Это вообще подстава из подстав.
  4. Все время у бухгалтера что-то слетает и ломается. То банк клиент криво выгрузился, то обновление коряво легло, то в налоговой принтер взбесился. Черт знает, что творится.
  5. Тратит кучу денег на канцы, бумагу, картридж и программиста 1С. То 1С-ка не та, давай обновление, или вообще другую (а прежняя 1С износилась до дыр чтоли). Потом вдруг выясняется, что одна 1С-ка это некошерно, надо чтобы их было всенепременно две, а то и три. А еще какие-то ключи, сертификаты, ЭЦП и т.д. Всего накупит установит, а потом заявляет – комп надо новый, этот не тянет. Удивительно, что комп вообще не треснул по швам.
аутсорсинг штатный сотрудник
Бухгалтерия Ада слушает

Блог о бизнесе и экономике от членов группы Налоговых консультантов в Фейсбуке Ольги Ганюшкиной и Анастасии Переваловой. Все тексты блога мы пишем вдвоем о сегодняшних буднях бизнеса с точки зрения практикующих главных бухгалтеров, финансовых директоров и собственников, которыми мы являемся, управляя собственными бухгалтерскими фирмами. Все тексты блога являются шуточными и не содержат каких-то конкретных советов и решений. Не рекомендуем использовать их на практике. (С) Ганюшкина О.С. Перевалова А.А. Бухгалтерия Ада слушает. Копирование материалов блога без ссылок на авторов или на блог запрещено. Бухгалтерия Ада не предупреждает, а угрожает - плагиат опасен дла душевного здоровья! https://t.me/buhad