Отдавать бухгалтерию на аутсорс или нет? Вот вам доводы для руководителя

Принимать бухгалтера в штат или нет? Мы сформулировали доводы "за" и "против", чтобы помочь Вам принять решение. Итак...
ПЯТЬ ПРИЧИН отдать бухгалтерию на аутсорс
- Во-первых, бухгалтерский аутсорс это модно и прогрессивно. Во-вторых, это в тренде современного предпринимательства. И в-третьих, за те деньги, которые вы планируете тратить на бухучет, на должность бухгалтера может прийти только старая облезлая курица, которая своим видом только испортит лук и концепт вашего лофта.
- В любом случае, это выгоднее. Даже если по деньгам одинаково, то по качеству будет на порядок выше. Или если качество то же, но ценник на порядок дешевле. Ну и набившее оскомину: вы экономите на канцтоварах, на оборудовании рабочего места и прочих сопутствующих приблудах: каком-нибудь озонаторе, массажере для шеи , кофе-машины, микроволновке, обогревателе и вентиляторе.
- Аутсорс никогда не болеет и не ходит в отпуск. Это прям два плюсика. Потому что бухгалтер в отпуске или на больничном – эта фсе трындец конторе. Особенно если отпуск декретный. Бухгалтер вроде бы есть, но его как бы нет, приходится брать еще одного в штат. И нет никакой гарантии, что тоже не убежит в декретный отпуск.
- Проблемы с налоговой и банком будет решать аутсорс, причем в фоновом режиме, о котором вы может даже и не узнаете. Если проблемы с налоговой и банком будет решать штатный бухгалтер, к их решению будут привлечены абсолютно все сотрудники фирмы, включая ни в чем неповинного ночного сторожа.
- Вопрос квалификации беспокоить не будет. Вообще можно забыть про это. Однако если у вас штатный бухгалтер, то лучше так не рисковать. Опять же вопрос – кто будет платить за повышение квалификации бухгалтера. При штатном скорее всего он вас убедит, что он незаменим и надо ему квалификацию повышать за счет конторы
ПЯТЬ ПРИЧИН не отдавать бухгалтерию на аутсорс
- Твари они скандальные эти аутсорсеры, все так говорят. То не так, это не эдак, ко всему цепляются лишь бы денег содрать побольше. То ли дело штатный бухгалтер: сидит тихо в своем углу и не жужжит. Пять лет зарплату не повышаем, ну так не просит ведь. Нуда, объемы увеличились, да, раза в три-пять… ну успевает же, рабочее время то же (а по выходным он просто так в офис ходит, любит же работу свою), зачем платить больше?
- Дорого, могли бы и скидку сделать. Так нет, за каждый чих деньги берут. А еще эта система расчета стоимости обслуживания, и договор с аутсорсером – это же не договор, это долговая расписка, подписанная кровью. Надо было на фиксу договариваться, так нет же. Влезли в ухо с этой подокументной оплатой…
- Документы и базу не отдают если не заплатишь. Вот что за люди, да? Сказано – заплатим, как только деньги придут. А те, что приходят, это не те деньги, с которых можно за обслуживание платить. И нечего тут руки выкручивать и выписками трясти. Вон штатный бухгалтер уже третий месяц на одних авансах, и ничего, с голоду не помер. И вовсе это не голодный обморок у него, просто устал и решил поспать немного, прям на полу.
- Аутсорсеры работают в облаках, а им нет доверия. Кто угодно может туда залезть и что угодно натворить. То ли дело бумажные документы с синими печатями и подписями, в папочку подшил в сейф положил, ключи в карман. И потом случись что нидайбох, куда бежать? По облакам? Чушь какая то.
- Аутсорсеры могут сдать куда следует. Где-то было написано, что бухгалтерские и аудиторские фирмы обязаны сообщать куда следует. Про все. Иначе их самих привлекут к ответственности. Точно не помню, но суть такая.
ПЯТЬ ПРИЧИН нанять штатного бухгалтера
- На это место можно пристроить маму, тещу, жену и т.д. При этом убивается даже не два, а три зайца. Добряк родственнику – раз. Полное отсутствие сцен ревности – два. Можно вообще не платить зарплату – три.
- Кстати можно не брать секретаря и кадровика. И кладовщика. Эти функции легко навешиваются на бухгалтера. Если вдруг с его стороны возникнет вопрос о доплате, можно сильно удивиться и очень уверенно сообщить, что изначально в компании эти функции были в обязанностях бухгалтера.
- Будет с кем поговорить о том о сем, посоветоваться. Бесплатно. А аутсорсеру позвонишь по какому-нибудь пустяковому вопросу – и прям в трубку слышно как у него счетчик щелкает. И сразу счет присылает. Неприятно так.
- Блинами будет угощать. С вареньем. На дни рождения торты печь. Подкармливать будет на обеде. Бухгалтера всегда с собой обеды носят, у них всегда есть и чай, и сахар, и конфетки с печеньками.
- И вообще штатный бухгалтер живой человек, а не робот. Надо поддерживать друг друга, а то скоро роботы всех нас заменят.
ПЯТЬ ПРИЧИН не брать штатного бухгалтера
- Бухгалтер часто болеет. Придет с температурой, с соплями по пояс, сидит чихает на весь офис. Закаляться надо! И в маске ходить.
- Бухгалтер ходит в отпуск. Кто его вообще придумал этот отпуск, да еще столько дней. Это же каждый квартал неделя в отпуске. Когда работать?
- Бухгалтер ходит в декретный отпуск. Это вообще подстава из подстав.
- Все время у бухгалтера что-то слетает и ломается. То банк клиент криво выгрузился, то обновление коряво легло, то в налоговой принтер взбесился. Черт знает, что творится.
- Тратит кучу денег на канцы, бумагу, картридж и программиста 1С. То 1С-ка не та, давай обновление, или вообще другую (а прежняя 1С износилась до дыр чтоли). Потом вдруг выясняется, что одна 1С-ка это некошерно, надо чтобы их было всенепременно две, а то и три. А еще какие-то ключи, сертификаты, ЭЦП и т.д. Всего накупит установит, а потом заявляет – комп надо новый, этот не тянет. Удивительно, что комп вообще не треснул по швам.