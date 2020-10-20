Обнуление НДС в моде в этом сезоне. А что мы знаем про это?

Нынче модный тренд однако — обнуление. Может нам тоже что-нибудь обнулить? А то все обнуляются, а мы что лысые.

Приходит клиент с такой нехитрой историей. Вызывают его на допрос, упс... на дачу пояснений по факту обнаружения разрывов в декларациях НДС за 2018-2019 годы. Клиент строитель, но, как ни странно, документы в относительном порядке. Во всяком случае, что касается НДС. То есть должная осмотрительность, договора — заявки — ответственные лица, все отгрузки с печатями и подписями, с подтверждением от третьей стороны, даже есть книги продаж от поставщиков, заверенные как положено.

Получив уведомление о вызове в налоговый орган для дачи пояснений, клиент собирает пять коробок документов и везёт их на встречу. А налоговая и говорит, мол уберите свои бумажки, у нас свои есть. И сообщает, что один из поставщиков, с которым у клиента договор на поставку стройматериалов на приличную сумму, дал показания, что знать вас не знает и никогда с вами не работал. И обнулился. Прям по-модному.

Клиент, слегка растерявшись, вытаскивает отгрузочные документы, заявки, транспортные накладные и заверенную выписку из книги продаж. И тут выясняется один нюанс.

Директор поставщика по уставу не совсем руководитель. Скажем так, это родственница руководителя, на которую было оформлено предприятие из-за дисквалификации предпринимателя. Фактически предприятием управляет сам предприниматель по доверенности от родственницы. Такое часто бывает и никакого криминала в этом нет.

Налоговая это выкусывает и приезжает к женщине прямо домой без предупреждения. Вытаскивают ее во двор дома и прямо на капоте машины начинают прессовать пожилую женщину, пугая ее страшным словом «номинал» и «обнал». Женщина никогда не занималась бизнесом, вообще не в курсе, что происходит. Естественно, она говорит, что никогда не работала директором. Потому что по доверенности действует другой директор. Но это налоговая пропускает мимо ушей. Остаётся только «никогда не работала директором».

Собственно фсе.

Дальше события развиваются как в плохом сериале на канале Россия. Женщину садят в машину и везут в аутсорсинговую компанию, занимающуюся отправкой отчетности. Там от ее имени, не спросив паспорта, быренько ляпают доверенность на отправку отчетности. Вот здесь-ВНИМАНИЕ- доверенность без печати, так как печати у нее с собой не было. А и так пойдет, махнула рукой налоговая...

И на основании вот такой липы отправляют нулевые корректировки деклараций НДС. При этом налоговая щедро платит сама 200 руб. за сдачу декларации. После чего женщину отпускают. Не пираты же какие.

После этого клиента вызывают в следственный комитет и предлагают на выбор — сознаваться в обнале или объявлять себя номиналом. И пофиг, что работы приняты третьей стороной.

Ладно бы эта история была «вопиющим фактом». Обнуление НДС в моде в этом сезоне.