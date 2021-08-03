Три вида токсичных клиентов, с которыми не надо работать ни при каких обстоятельствах

Оказывая бухгалтерские услуги, мы познакомились с представителями современного российского бизнеса. Они очень разные, но есть три типа клиентов с которыми лучше не работать. Записывайте: Схематозник, Умник и Скупердяй.

Схематозник

Этот идейный, принципиально платит мало налогов, чтобы не плодить коррупцию. Использует все возможные и невозможные налоговые схемы, но криво и косо. Потому часто вызывается в налоговую на допросы и дачу пояснений. Он там устраивает антиправительственный митинг. Пока налоговики ржут, но скоро начнут вызывать либо полицию, либо психиатров, еще не решили.

Бухгалтер ему нужен для реализации его бредовых схем. На резонное замечание об уголовной ответственности за такие действия начинает плести про гражданское неповиновение и распил бюджета. Уверен в своей безнаказанности, потому что «правда за нами». Ну и еще потому что фирма записана на калдыря деверя, а он всего лишь наемный работник исполнительный директор без права подписи.

Умник

Да я сам могу разобраться и вести бухучёт. Дебет слева кредит справа и план счетов. Все! Тем более 1С сама все считает сиди только кнопки жми. Тоже мне работа, пять минут в день. Мне просто некогда, бизнесом занимаюсь. За что тут деньги платить?

А то, что ты всю жизнь учишься, потратив прорву времени и денег - вообще не впечатляет. И то, что законодательство без конца меняется, еле успеваешь за ним - да ты гонишь, чо там менять!

Бухгалтер нужен для утверждения себя в мысли «все вокруг дураки я один умный». Ну и чтобы работу работать - в 1С кнопки всякие нажимать.

Скупердяй

Этот просто не платит. Никому. Кредиторка сумасшедшая. Исполнительных листов как блох на собаке. Есть дебиторка, но с ней никто не работает. Утверждает, что ему полгорода должны, однако кроме слов предьявить больше ничего не может.

Бухгалтер нужен подобрать документы для урегулирования дебиторки. Но платить он не будет, у него же счёт арестован. И вообще проблемы. Вот суд выиграю и сразу расплачусь. Ты только помоги мне. И будет кормить завтраками до японской Пасхи.

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