Убей своего бухгалтера. На самом деле ни за что

Знаете, есть такие человеки в интернете, которые шельмуют бухгалтеров.

Обычно это теоретики-зануды или блогеры-лекторы. И пишут: «Устал от попыток понять „птичий язык“ бухгалтерии? Прижми к стенке свою суровую главбушку Марьиванну и, глядя ей пристально в глаза, спроси: „Почему прибыль есть, а денег нет?“. Меняй бухгалтера на личного ассистента.... на нас... да на что угодно...». И потом плавно идёт реклама какого-нибудь бота — бухгалтера.

Заметили, что идёт унижение бухгалтера-человека❓

Бухгалтер в их представлении — это ленивый дурак, который много хочет. Все пора автоматизировать до последней запятой и отдать роботам.

Далее предлагают методичку или как там сейчас модно — гайд. Куды ж нынче без гайда-то. В гайде подробно расписано, что надо спросить у бухгалтера и как его прижать.

Это все конечно хорошо, но мне почему-то напоминает, как перед посещением стоматолога мне бы выдали инструкцию, как лечить зуб, а если не получится вылечить, то удалить его с корнем к чертям собачим. Без боли и страданий. Смогли бы по такой методичке канал запломбировать? 100%-нет. И не потому, что ты дурак. А потому, что кроме теории, нужна практика. Ежедневная.

В современной бухгалтерии порой, чтобы сделать одну бухоперацию надо кучу информации перелопатить. Законы почитать, ЭЦП с ТКС подключить. Бухгалтер, который работает в «одно лицо» физически не справится со всем этим.

А мелкому бизнесу держать штат бухгалтерии не выгодно. Для них аутсорсинг подойдёт. Но не роботы это точно.

Роботы заточены на роботов. И на том конце в налоговой сейчас тоже роботы сидят. Вам требования шлют не человеки сейчас, а роботы. Работает алгоритм. И уж роботы с роботами точно будут не в пользу бизнеса работать.

Конечно можно «убить» своего бухгалтера, но результат сомнительный 🤷♀️

Если мы пойдём по пути шельмования человека — бухгалтера, то в будущем это точно нечем хорошим не закончится.

Живые бухгалтеры будут стоить неприлично дорого. А роботы, наоборот дёшево и посчитают вам все до последней запятой, но заступиться будет уже некому.

А пока есть ещё мы человеки — бухгалтеры, пишите нам, мы будем рады вам помочь.