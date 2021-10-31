Страшный секрет про лиды на бухгалтерские услуги

Мы обе аутсорсеры не один год. Периодически нам обеим начинают мерещиться сказочные потоки лидов из интернета, которые вот-вот обрушатся на голову, надо только правильно настроить чего-то там, заплатить сущие копейки, начистить телефон и приготовить мешки для деньжищ.

Потоки лидов обрушивались мне на голову дважды.

Первый раз это была компания колл-центр, обзванивающая потенциальных клиентов и предлагающая услуги моей фирмы по бухучету. Я заплатила 40 тыщ за 40 лидов. С одним из лидов я заключила разовый консультационный договор тыщ на 7. Это все. Остальные отвечали, что очень хотели бы, но сейчас пока денег нет, как только появятся сразу перезвонят. Все как один, не сговариваясь.

Второй раз я купила франшизу 1С на бухобслуживание. Нарисовала бизнес-план, рассчитала тарифы, сдала кучу экзаменов. И сижу значит жду лидов, в общей сложности за все время их пришло около двадцати. Я перезвонила всем. Часть телефонов оказалась не в сети. Половина сильно изумлялась моему звонку поскольку совершенно не имела потребности в моих услугах ввиду отсутствия бизнеса. Было несколько, пославших меня прямым текстом без объяснений. Остальные с подозрением интересовались, откуда у меня их телефон, и утверждали, что никогда никому свой телефон не давали. Клиентов не было вообще.

На этом я угомонилась, спустив как всегда прорву денег, и пользуюсь единственным рабочим источником клиентов — сарафаном. Можете начинать кидаться в меня тапками.

А Настю шиза посетила недавно, в лице бухоблогерши из инстаграма, заприметившей хорошие тексты о бухучете, опубликованные Настей с наивной подписью внизу «ждем вас на консультации и обслуживание». Бухблогерша пригласила Настю поучаствовать в прямом эфире и поговорить о привлечении клиентов. На прямой вопрос под постом и позже в эфире : «Сколько вы зарабатываете лично?», бухблогерши скользко ушли от ответа. Так стало и не понятно для них 100 тр. в месяц это предел мечтаний или дно. На вопрос как они получают деньги, было сказано, что это секрет и этот секрет Полишинеля они откроют только на своем курсе. Рукалицо. Вот реально, они думают, что никто слыхом не слыхивал про робокассы? На кого рассчитан весь этот треш?

Меня заверили, что поскольку они трутся в инсте с утра до вечера, то предприниматели им доверяют, они видят, что они живые люди и идут к ним на обслуживание. А обслуживание у них в месяц ИП на УСН 6% или патенте стоит 25000 руб. Ну а чо таковото? Лох не мамонт, не вымрет.

Вобщем, раньше были инстасамки в инсте, теперь появились инстабушки. Новый эволюционный подвид, который на мой сугубо субъективный взгляд слабо знает законодательство, сам учет и налоговый кодекс. НО умеют хорошо себя продвигать в инсте, рекламировать и пиарить. Потому что, чтобы безвылазно сидеть в инсте времени не останется на сам бухучет, а еще хочется поесть и поспать и просто пожить.

Так же инстабушки меня заверили, что сам бухучет нынче никому не нужен, а нужна просто помощь бизнесу. Ну и зарабатывают они на том, что учат молодняк в бухгалтерии как быстро разбогатеть на бухуслугах в инсте. Люди любят мечту. Им ее и продают.

«Покуда есть на свете дураки,

Обманом жить нам, стало быть, с руки».

Ну а мы пошли работать по-стариковски....Ибо в чудеса в бухгалтерии уже не верим....