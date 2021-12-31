Добровольный отказ от НПД в середине года. Помогите предпринимателю найти ответ

Дуракам закон не писан, если писан – то не читан, если читан – то не так. Я сейчас от лица дураков выступаю – а можно нам налоговое законодательство переводить на русский язык? Или НК РФ издать в русском переводе. И вообще, может, заведем переводчиков, словари там всякие, ускоренные онлайн курсы и все такое. А?

Собственно, сама история. В июле этого года один ИП решил перейти на уплату НПД в соответствии с 422-ФЗ, то есть в самозанятые, для чего подал заявление. И начал тихо радоваться жизни ввиду наступившей свободы от сдачи отчетности, и вообще налогов меньше. А буквально в августе переворачивается целый Камаз с пряниками – ИП прикупает имущество банкрота по ну очень вкусной цене, коммерческая недвижимость, на которую тут же находятся арендаторы.

Вся эта «замечательность» начинает нагонять на ИП смутную тоску, что что-то здесь не то, он же в России родился, живет и ведет бизнес не один год. Он начинает вдумчиво читать 422-ФЗ, позвав для компании умных и грамотных людей, и они совместно приходят к выводу, что надо бежать в налоговую с соответствующими заявлениями вертать все взад – уходить с НПД на УСН.

Налоговая принимает заявление о добровольном отказе от НПД, а на заявление о переходе на УСН говорит, не-а, не так. На УСН вы не с августа, а с января, а с августа по январь вы на общей системе.

ПОТОМУ ЧТО:

Снятие с учета в качестве плательщика НПД происходит по двум основаниям:

1) добровольно по заявлению налогоплательщика;

2) принудительно со стороны ИФНС если:

доходы налогоплательщика за налоговый период НПД превысили 2,4 млн.руб.;

налогоплательщик заключил трудовой договор;

налогоплательщик заключил агентский договор;

налогоплательщик торгует подакцизным товаром;

налогоплательщик занимается добычей и реализацией полезных ископаемых;

налогоплательщик торгует оптом или в розницу;

налогоплательщик стал заниматься деятельностью, облагаемой НДФЛ, например, сдачей в аренду нежилого помещения;

налогоплательщик осуществляет доставку товара с приемом платежей.

При добровольном отказе от НПД в середине года перейти на УСН можно только со следующего календарного года, подав соответствующее заявление. Если УСН применять нельзя, то остается ОСНО.

При принудительном отказе от НПД по инициативе ИФНС специальное заявление ИП подавать не нужно было. Перейти на УСН можно было с даты, когда он был снят ИФНС с учета в качестве плательщика НПД, подав соответствующее заявление.

ИП нужно было уведомить ИФНС о заключении договоров аренды нежилых помещений, т.е. нарушении условий применения НПД, дождаться принудительного снятия с учета в качестве плательщика НПД, после чего подать уведомление о переходе на УСН.

Есть мысли, чем помочь можно?