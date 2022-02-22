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ЭДО и поиск Всемирного бухгалтерского Разума. Спойлер: его не нет

Для рубрики ЭДО
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Есть небольшая оптовая фирма, не то чтобы прям микро, средняя такая. Но документооборот застрелиться, причём, при общей политике фирмы экономить именно на бухгалтерах. Потому в прошлом году главбушка перевела всех на электронный документооборот. Даже тех, кто до этого имел такую привычку оформлять отгрузочные документы на тетрадном листочке в клеточку. 

После чего работники склада торжественно вынесли свой принтер на ближайшую помойку, по сути, вернули его туда, откуда взяли. И все были счастливы аккурат до сегодняшнего полудня. Сегодня напомню четверг 13-е, и главное тут вовсе не цифра 13, а четверг, платежный день, если быть точными, то второй платежный день в этом году. С дичайшим кассовым разрывом. 

Причина выяснилась быстро. Дело в том, что большому количеству покупателей товар требуется доставлять по городу. Свой автотранспорт имеется, но его всегда не хватает, или с ним что нибудь нехорошее случается. Всегда есть наемный грузоперевозчик, это как правило ИПшки на патенте, два часа назад взявшие в аренду грузовой фургон и час назад нашедшие на него трезвого водителя. Так вот, сегодня такие вот грузоперевозчики выставили счета к оплате за предновогодние доставки, с чего и образовался кассовый разрыв. 

Главбушка, получив указание от директора, ринулась за документами дабы проверить этих гадов, чего они там понасчитали сломанными пальцами на неисправных калькуляторах. Свято веря в существование Всемирного бухгалтерского Разума. А ринулась она за документами Транспортная накладная или любым другим клочком бумаги, подтверждающим факт перевозки груза из точки А в точки Б, В, Г и т.д. 

Ну вы уже поняли, что там был [вырезано цензурой], а не транспортные накладные, потому что ЭДО. История эта не закончилась и что делать, кто виноват и как нам реорганизовать, конечно же, непонятно.

Да, кстати, нет никакого Всемирного бухгалтерского Разума.

Пост написан пользователем
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