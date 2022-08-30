Переход на АУСН: ФНС теперь не нужны документы для проверки?

Миф № 1. Весь учет ведет ИФНС без первичной документации

Казалось бы, от налогоплательщика требуется выбрать из перечня кредитную организацию, уведомить о переходе на спецрежим, дать согласие ИФНС на обмен данными с банком, зарегистрировать ККТ при необходимости проведения наличных расчетов и все, дело сделано. На самом деле все несколько сложнее.

Расчет налога АУСН полностью на себя возьмет ИФНС. Кадровый учет все так же останется на налогоплательщике, который при этом сохранит статус налогового агента по НДФЛ при наличии выплат сотрудникам.

Исчислять налог будет банк, но компания должна предоставить необходимый объем сведений для расчета: о физическом лице, категорию выплаченных доходов, суммы вычетов (письмо Минфина от 28.03.2022 № АБ-4-20/3688@).

Согласно Закону № 17-ФЗ о проведении эксперимента об установлении АУСН данные для расчета налога ИФНС будет получать от онлайн касс и банка, но не только. При этом ответственность за правильность отражения возлагается на компании. Если выявлены ошибки, отраженные сведения нужно будет подтвердить или скорректировать. Данные должны быть скорректированы не позднее седьмого числа следующего месяца после отчетного. Налоговый период — месяц (ст. 10 закона 17-ФЗ). Если ошибок нет, то ничего подтверждать не нужно, информация автоматически будет считаться верной (ст. 15 закона 17-ФЗ).

Если ошибка обнаружена позже, то в течение трех лет налогоплательщик вправе обратиться в банк для ее исправления. Или исправить ее через личный кабинет, если банк не признается уполномоченным или прекратил деятельность.

ФНС в методических рекомендациях указала:

Налогоплательщики отвечают за корректное разделение операций на учитываемые и неучитываемые для целей налогообложения.

Пример. Работнику была выплачена одновременно заработная плата и материальная помощь, таким образом первая часть выплаты будет учитываться в расходах, а вторая нет. Перечень не учитываемых расходов можно найти в п. 4, ст. 6 закона 17-ФЗ.

Доходы, которые не прошли через расчетный счет и кассу, налогоплательщики вносят сами в личном кабинете на сайте ФНС.

Налогоплательщикам не рекомендуется использовать расчетный счет для осуществления личных расходов.

Учесть можно только документально подтвержденные и обоснованные расходы согласно п. 1 ст. 252 НК . По общему правилу налоговые документы необходимо хранить 5 лет ( пп. 8 п. 1 ст. 23 НК ). При этом согласно п. 7 ст. 9 17-ФЗ по убытку этот срок будет намного больше, т. к. обязанность продлевается на весь срок использования права по уменьшению налоговой базы.

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Миф № 2. Если выбрали АУСН «доходы» документы точно не нужны

Вроде бы да, зачем ИФНС первичка, если все доходы она и так увидит, а учитывать расходы и вовсе не нужно. Но все же первичная документация может пригодиться и вот почему:

1. Компании на АУСН должны наряду с иными компаниями вести бухгалтерский учет, по правилам которого первичная документация должна соответствовать ст. 9 закона 402-ФЗ. На это уже давно было указано в письме Минфина от 23.07.2021 № ЗГ-2-2-1090@.

Согласно федеральному стандарту по бухгалтерскому учету документы должны храниться именно в том виде, в котором они составлены. Если вы рассчитывали на то, что сможете получить бумажные документы, а затем перевести их в электронный вид и впоследствии выкинуть, то внимательно ознакомьтесь с п. 24 ФСБУ 27/2021. Стандарт обязателен к применению с 01.01.2022.

2. Можно неожиданно «слететь» с данной системы, тогда документально подтвержденные расходы особенно будут нужны.

Пример № 1

В постановлении АС Северо-Кавказского округа от 26.05.2022 № Ф08-4193/2022 по делу № А63-18516/2020 инспекторами была проверена личная карточка ИП, на которую зачислялась неучтенная в доходах выручка. Это и привело к потере права на применение специального налогового режима.

Пример № 2

В последнее время также участились случаи предъявления обвинений в дроблении бизнеса, посредством применения специальных налоговых режимов в группе компаний. При объединении доходов группы компаний, так же объединяются документально подтвержденные расходы, что несомненно будет являться преимуществом при споре (определение СК по экономическим спорам ВС от 23.03.2022 № 307-ЭС21-17713 по делу № А66-1735/2019).

Если вы видите подобные риски и у себя, то хранение первички точно будет не лишним.

Пример № 3

Решение АС Санкт-Петербурга от 24.01.2022 № А56-96563/2021. ИП продал в качестве физического лица недвижимое имущество, предполагая, что к предпринимательской деятельности оно не относится. Проверяющие заняли иную позицию и доначислили налог. Ситуация не редкость и может привести к нарушению условий применения специального режима.

Если налогоплательщик все же «слетел» с АУСН, то он может перейти не только на общую систему, но и на обычную УСН. Для этого необходимо подать два уведомления: об утрате права на АУСН и переходе на нужный режим. Если данную ситуацию обнаружили не вы, а налоговая инспекция, то у вас будет тридцать дней с даты получения сообщения (п. 9 ст. 4 17-ФЗ).

3. Вы можете решить перейти на иной объект учета или сделать это ошибочно, тогда переходящую часть затрат придется подтверждать первичной документацией. Подтвердить расходы одной лишь выпиской не удастся.

Пример. В постановлении АС Уральского округа от 08.08.2022 № Ф09-4624/22 по делу № А60-28503/2021 суд указал, что документы должны оформляться надлежащим образом, а при их отсутствие просто невозможно соотнести указанные предпринимателем расходы с непосредственной деятельностью.

Миф № 3. Отчетность отменили, проверок не будет, а значит и запроса документов

Новый налоговый режим и правда освобождает от основной массы отчетности, но не от всей. И это совершенно не означает, что проверять не будут.

Что необходимо будет сдавать:

Отчетность по НДС, если случайно выставили счет-фактуру своему контрагенту, а также при ввозе товаров из-за рубежа или при наличии соответствия признакам налогового агента.

Отчетность по налогу на прибыль, если применяли ставки, указанные в п.п. 1.6, 3 и 4 ст. 284 НК РФ.

СЗВ-ТД на всех сотрудников.

СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М в отношении сотрудников, поименованных в п.п. 2 и 2.2 ст. 11 закона 27-ФЗ об учете в системе ОПС.

В соответствии с законодательством для автоматизированной упрощенки предусмотрены камеральные проверки в соответствии со ст. 88 НК. КНП начинается с 1 февраля следующего календарного года после начала применения АУСН. Сама проверка длится три месяца.

Если нарушений не выявлено, то компания может спокойно работать дальше. Если выявлены несоответствия между предоставленной информацией и имеющейся в распоряжении ИФНС, то компания получит требование о предоставлении пояснений (п. 3 ст. 88 НК). При этом информацию инспекция может собирать в течение всего года, например, посредством встречных проверок с контрагентами компании или вне рамок проверки (п.п. 1, 2 ст. 93.1 НК).

При смене режима, ликвидации или реорганизации установлены особые сроки проверки, она начнется со следующего дня, как:

Поступило уведомление о смене или когда ИФНС направило уведомление о «слете» с АУСН.

Внесения в ЕГРЮЛ записи о предстоящей реорганизации или ликвидации. При этом до завершения проверки ликвидироваться не получится.

Чтобы избежать разногласий:

При каких-либо изменениях в деятельности отслеживайте не подпадают ли они под п. 2 ст. 3 17-ФЗ, где указаны случаи исключающие применение данного налогового режима. Ежемесячно проверяйте личный кабинет налогоплательщика и своевременно исправляйте ошибки. Не забывайте вносить в личный кабинет натуральный и иные доходы , не отражаемые автоматически доходы, например, при взаимозачете с контрагентами. Следите, чтобы ваши контрагенты в платежках не указывали оплату с НДС. Если это все таки произошло, то попросите письмо об уточнении платежа. Помните, что расходы в наличной форме будут учитываться только, если чек выбит на компания и при расчетах применялась зарегистрированная ККТ. Необходимо проинструктировать работников, чтобы они покупали товары только от имени компании по доверенности и проверяли чеки на сайте налоговой инспекции. Обязательные реквизиты чеков указаны в 54-ФЗ. Учтите для АУСН нет послаблений с работой по прослеживаемым и подлежащим маркировке товарами.

При выявлении противоречий должны запрашиваться пояснения, предоставление документов — право налогоплательщика. Судебная практика также указывает на то, что из требования должно быть четко понятно какие именно противоречия обнаружил налоговый орган.

Обязать и в последствии оштрафовать за непредставление документов инспектор не в праве (постановление Девятнадцатого ААС от 17.05.2022 № 19АП-1395/2022 по делу № А35-2838/2021).

Если не предоставить пояснения, то штраф составит 5 000 руб. (п. 1 ст. 129.1 НК).

Отстаивать свои права нужно в общеустановленном порядке:

Всегда предоставлять аргументированные пояснения, если вы не согласны с противоречиями, обнаруженными инспекцией.

Если акт с нарушениями все же составлен, то пишите возражения.

Если решение вынесено не в вашу пользу, то жалуйтесь в вышестоящую инстанцию, при этом в данной инстанции лучше предоставить документальное подтверждение , если оно не было предоставлено ранее.

Если и это не помогло, то обращайтесь в суд.

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