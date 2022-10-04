Электронная трудовая книжка: что нужно знать кадровику

В двух словах: что такое «электронная трудовая книжка»

Электронная трудовая книжка — это сведения о трудовой деятельности физлица, которые формируются в единой базе ПФР на основании отчетов СЗВ-ТД, представленных работодателем.

Переходить на ЭТК или нет — до сих пор это право, а не обязанность работника.

Однако это выбор предоставляется только тем, кто уже был трудоустроен на начало 2020 года. Молодые специалисты при приеме на работу сегодня автоматически получают электронную трудовую книжку.

Выглядит документ следующим образом.

В ЭТК содержатся сведения:

ФИО работника;

дата рождения;

СНИЛС;

место работы;

должность, профессия, специальность, квалификация, вид деятельности;

дата трудоустройства и расторжения трудового договора;

основания и причины приема на работу, переводов, увольнений.

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Как принять на работу сотрудника с электронной трудовой книжкой

Если процедура трудоустройства физлиц с бумажной трудовой книжкой давно отлажена, то в отношении электронной версии документа у кадровиков очень часто возникают вопросы.

1. При приеме в штат компании попросите у новичка предоставить сведения о его трудовой деятельности. Эту информацию работнику должен выдать предыдущий работодатель в день увольнения (абз. 3 ч. 1 ст. 65 ТК) в виде справки СТД-Р.

Примечание : СТД-Р отражает сведения только о последнем месте работы. Для корректного расчета страхового стажа придется запросить также сведения из ПФР (справка СТД-ПФР) и/или обычную трудовую книжку, которую сотрудник вел до перехода на электронную.

Для получения справки СТД-ПФР достаточно оформить запрос в МФЦ, в отделении Пенсионного фонда или на Госуслугах.

2. Далее кадровый специалист формирует сведения на нового сотрудника и предоставляет их в ПФР в обычном порядке. О приеме гражданина на работу нужно сообщить в форме отчета СЗВ-ТД не позднее дня, следующего за датой издания приказа.

С нового года планируют изменить форму СТД-Р, а форму СТД-ПФР заменить формой СТД-СФР

Проект приказа Минтруда.

«Также в связи с объединением ПФР и ФСС в единый Социальный фонд России внесены изменения в Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ о персонифицированном учете. В том числе установлено, что с 01.01.2023 вместо сведений о страховых взносах и страховом стаже вводится понятие сведений для индивидуального (персонифицированного) учета) (п. 12 ст. 2 закона от 14.07.2022 № 237-ФЗ)», — отметила Юлия Жижерина, эксперт по трудовым отношениям.

3. При каждом изменении информации (переводе или увольнении) кадровик также формирует СЗВ-ТД и передает отчет в электронном виде в ПФР. Срок — до 15 числа каждого месяца.

Отметим, что СЗВ-ТД нужно подавать в измененном порядке, а с 01.01.2023 изменятся сроки ее подачи

«С 19.08.2022 СЗВ-ТД подписать может не только руководитель, но и уполномоченный представитель страхователя. В форму СЗВ-ТД внесли изменения для отражения сведений о таком лице.

Снизили круг лиц, которые могут выбрать форму представления отчета. Теперь форму СЗВ-ТД можно представить в бумажном виде, только если численность зарегистрированных в ПФР работающих составляет 10 человек и менее (постановление Правления ПФ от 21.04.2022 № 62п).

С 01.01.2023 в случаях перевода на другую постоянную работу и подачи заявления о ведении трудовой книжки или предоставлении сведений о трудовой деятельности — СЗВ-ТД будет представляться не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным».

Юлия Жижерина, эксперт по трудовым отношениям.

Если в бумажной и электронной версии документа есть расхождения: чему верить?

«До конца не ясно, каким сведениям будет отдаваться приоритет при противоречии записей в электронной и бумажной книжке. Скорее всего, если в ЭТК какая-то информация отсутствует, придется обращаться к предыдущим работодателям и дополнительно подтверждать правдивость сведений», — уточняет Оксана Бакатова, ведущий менеджер по работе с персоналом Делис Архив.

В чем главные преимущества ЭТК перед бумажной трудовой книжкой?

Полученный за два года опыт кадровой работы с ЭТК позволяет судить, что процедура оформления нового сотрудника заметно упрощается. В частности, электронная трудовая более удобна при приеме на работу по совместительству или удаленно.

Также из плюсов:

отсутствует риск потери или порчи документа — сведения неизменно хранятся в базе ПФР;

в любой момент сотрудник может получить выписку из ЭТК портале Госуслуг , например, чтобы проверить, как подает сведения в пенсионный фонд его работодатель;

портале Госуслуг невозможность подлога данных, в т. ч. о причине и основаниях увольнения с прошлого места работы;

в ЭТК практически невозможно допустить техническую ошибку — форма СЗВ-ТД одинакова для всех, значит у кадровика меньше шансов проявить самодеятельность, т. е. не работает человеческий фактор;

удобный контроль трудового стажа как для сотрудника, так и для работодателя.

Как и у любого новшества, у электронной трудовой книжки есть не только преимущества, но и недостатки. Наверняка, поэтому многие граждане так и не решились до сих пор на отказ от бумажной версии документа.

Основные из минусов ЭТК:

«Во-первых, в отличие от бумажного документа, в ЭТК нет сведений о награждениях работника: государственных и ведомственных. Подтверждать получение наград потребуется при оформлении статуса „ветеран труда“ — грамотами, выписками из приказов и другими документами.

Отсутствуют также данные о некоторых особенностях деятельности — например, о вахтах или сезонной работе. Не вносятся сведения об образовании, если обучение проходило до начала официальной работы.

Во-вторых, пусть и небольшой, но есть риск утечки информации мошенникам. Злоумышленники могут взломать даже надежно защищенную базу данных.

В-третьих, если работодатель не передаст СЗВ-ТД в Пенсионный фонд, то период работы не будет учтен в стаж. Во избежание недоразумений, гражданину следует периодически получать выписку из ЭТК на портале Госуслуг, проверять исправность отчетности своей компании и обязательно сохранять подписанные трудовые договоры.

Ну и, наконец, последнее — что не является очевидным минусом, но некоторые неудобства доставляет. Если работник долго „ищет себя“, т. е. часто меняет место работы, лет через 10-15 распечатанная версия ЭТК будет выглядеть как несколько томов данных».

Оксана Бакатова, ведущий менеджер по работе с персоналом Делис Архив.

Работодатель не подал данные в ПФР: какие последствия?

Если работодатель не передаст сведения в Пенсионный фонд при трудоустройстве гражданина с электронной трудовой книжкой, то данный период работы не будет учтен в трудовой стаж.

Кроме того, за непредоставление СЗВ-ТД в срок или сдачу отчета с ошибками предусмотрен административный штраф (до 500 руб. — ст. 15.33.2 КоАП). Примечательно, что ответственность несет не организация, а должностное лицо.

﻿Это может быть руководитель (генеральный директор) или иной ответственный сотрудник, на которого должностной инструкцией возложены обязанности по составлению и сдаче СЗВ-ТД (бухгалтер, кадровик).

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Некоторые работодатели неохотно заводят электронные трудовые книжки: с чем это связано?

С преимуществами и недостатками ЭТК для граждан все понятно.

Но зачастую при обращении работника с заявлением о переводе с бумажной версии документа на электронную, отдел кадров соглашается неохотно. Или вовсе принимается отговаривать.

В чем кроется причина такого недоверчивого отношения работодателей к ЭТК?

«В основном, такое встречается в „серых“ компаниях. Кадровики не планируют показывать реальный заработок и количество персонала государственным органам. На работу принимают без оформления на первое время, обещая потом издать приказ задним числом. Еще одна причина — элементарное невладение актуальной информацией, нежелание кадровиков осваивать новые программы, работать в жестких рамках и в соответствии с требованиями законодательства», — отметила Оксана Бакатова, ведущий менеджер по работе с персоналом Делис Архив.

Какие изменения ждут нас в ближайшем будущем, и почему заниматься вопросами электронных кадров нужно уже сейчас

Главное нововведение, которое ожидает россиян с 1 января 2023 года — это объединение ПФР и ФСС в Единый государственный внебюджетный Социальный фонд. Еще больше сведений о гражданах будет собрано в общей базе.

Среди очевидных преимуществ можно назвать:

снижение издержек и упрощение отчетности для бизнеса;

развитие принципа «одного окна» для получения всех социальных выплат;

появление единой формы отчетности;

введение единого тарифа страховых взносов.

«Раньше работодателям приходилось направлять средства отдельно на пенсионное, социальное и мед.страхование своих работников. При объединении госструктур для всех видов страхования появится один тариф. Такое нововведение удобно как для предпринимателей, так и для сотрудников», — уточнила Оксана Бакатова, ведущий менеджер по работе с персоналом Делис Архив .

При наличии электронной трудовой книжки у сотрудника ему самому проще оформлять и получать пособия и другие социальные выплаты от государства. Ведомства имеют доступ ко всем необходимым сведениям, могут обмениваться данными между собой, поэтому гражданину не нужно приносить для оформления выплаты заверенную копию трудовой книжки и другие документы на бумажных носителях. Для работодателя это тоже дополнительное удобство, защита и ускорение операционных процессов.

«Действительно, после перехода на сведения о трудовой деятельности трудовые книжки станут достаточно редким явлением, поэтому заполнение журналов (книг) учета и движения станет не таким частым занятием, а трудовых книжек и бланков закупать и хранить нужно будет все меньше. Полагаю, постепенно все или почти все документы полностью будут переведены в электронный вид», — сказала Юлия Жижерина, эксперт по трудовым отношениям.