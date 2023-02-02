Уплата налогов и взносов в 2023 году: единый платеж или обычные платежки

Когда платить налоги и взносы на ЕНС

С 1 января 2023 года налоговая система переведена на уплату почти всех налогов, сборов и взносов единым налоговым платежом с формированием общего сальдо на едином налоговом счете.

Такой механизм устанавливает единый срок:

отчетности – 25 число;

уплаты – 28 число;

Таким образом, налогоплательщики получили больше времени для перечисления страховых взносов и НДС, но вынуждены раньше рассчитывать и платить земельный, транспортный и налог на имущество организаций.

В каких случаях подавать уведомление

В документооборот с ФНС введен новый документ – уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов. Теперь уведомление – наше все, так как именно по содержанию уведомления налоговики будут распределять между налогами деньги, поступившие общей суммой.

Соответственно список документации, подлежащей хранению, пополнится уведомлениями, которые пригодятся в спорных ситуациях.

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Срок предоставления уведомления – 25 число месяца, в котором будет уплачен налог.

Уведомление нужно подавать:

в месяцах, когда не сдается отчетность;

когда налоги уплачиваются раньше предоставления отчетности.

Например, в апреле, июле, октябре и январе уведомление по страховым взносам подавать не нужно, так как в эти месяцы предусмотрена сдача отчетности и налог за предыдущий месяц будет уплачен уже после предоставления расчетов.

Можно ли в 2023 году обойтись без уведомления

На 2023 год установлен переходный период. Большинство юрлиц и ИП сами принимают решение, сразу ли перейдут на ЕНП с предоставлением уведомлений или какое-то время продолжат платить по-старому. Не вправе использовать старый механизм налогоплательщики, которые принимали участие в пилотном проекте по введению ЕНС и уже в 2022 году перешли на одну платежку и предоставление уведомления.

По обновленному приказу Минфина от 12.11.2013 № 107н если платежка применяется в качестве уведомления, в поле 101 проставляется статус – 02.

При заполнении необходимо указывать КБК конкретного налога и свой ОКТМО, а также заполнять все остальные реквизиты и поля, на основании которых ФНС идентифицирует платеж и соотнесет его с периодом, за который производится оплата.

В поле «Назначение платежа» указывают информацию, необходимую для идентификации платежа.

Реквизиты для перечисления налогов отдельными платежными поручениями – те же, что и в 2022 году, но если в платежке будет допущена ошибка, исправить ее можно только подав уведомление.

Можно ли с ЕНП вернуться на отдельные платежки

Нет, возврат не предусмотрен. Если один раз подали уведомление, а процесс не понравился, не пошел, оказался сложным и т.д., отказаться от нового механизма нельзя.

Платить по старому вправе только те, кто ни разу не подавал уведомление.

По каким налогам нельзя перейти на ЕНС в 2023 году

Формирование совокупной обязанности налогоплательщика на ЕНС не касается (п.п. «а» п. 1 ст. 1 закона 263-ФЗ):

НДФЛ с выплат работающим по патенту иностранцам;

госпошлины, по которым нет исполнительного документа из суда;

Эти платежи не включаются в ЕНП, по ним нужно готовить отдельные платежные поручения.

Не вошли в ЕНП и взносы на травматизм. Их администрированием будет заниматься новый Социальный фонд.

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