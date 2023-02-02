Уплата налогов и взносов в 2023 году: единый платеж или обычные платежки

Когда платить налоги и взносы на ЕНС
С 1 января 2023 года налоговая система переведена на уплату почти всех налогов, сборов и взносов единым налоговым платежом с формированием общего сальдо на едином налоговом счете.
Такой механизм устанавливает единый срок:
отчетности – 25 число;
уплаты – 28 число;
Таким образом, налогоплательщики получили больше времени для перечисления страховых взносов и НДС, но вынуждены раньше рассчитывать и платить земельный, транспортный и налог на имущество организаций.
В каких случаях подавать уведомление
В документооборот с ФНС введен новый документ – уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов. Теперь уведомление – наше все, так как именно по содержанию уведомления налоговики будут распределять между налогами деньги, поступившие общей суммой.
Соответственно список документации, подлежащей хранению, пополнится уведомлениями, которые пригодятся в спорных ситуациях.
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Срок предоставления уведомления – 25 число месяца, в котором будет уплачен налог.
Уведомление нужно подавать:
в месяцах, когда не сдается отчетность;
когда налоги уплачиваются раньше предоставления отчетности.
Например, в апреле, июле, октябре и январе уведомление по страховым взносам подавать не нужно, так как в эти месяцы предусмотрена сдача отчетности и налог за предыдущий месяц будет уплачен уже после предоставления расчетов.
Можно ли в 2023 году обойтись без уведомления
На 2023 год установлен переходный период. Большинство юрлиц и ИП сами принимают решение, сразу ли перейдут на ЕНП с предоставлением уведомлений или какое-то время продолжат платить по-старому. Не вправе использовать старый механизм налогоплательщики, которые принимали участие в пилотном проекте по введению ЕНС и уже в 2022 году перешли на одну платежку и предоставление уведомления.
По обновленному приказу Минфина от 12.11.2013 № 107н если платежка применяется в качестве уведомления, в поле 101 проставляется статус – 02.
При заполнении необходимо указывать КБК конкретного налога и свой ОКТМО, а также заполнять все остальные реквизиты и поля, на основании которых ФНС идентифицирует платеж и соотнесет его с периодом, за который производится оплата.
В поле «Назначение платежа» указывают информацию, необходимую для идентификации платежа.
Реквизиты для перечисления налогов отдельными платежными поручениями – те же, что и в 2022 году, но если в платежке будет допущена ошибка, исправить ее можно только подав уведомление.
Можно ли с ЕНП вернуться на отдельные платежки
Нет, возврат не предусмотрен. Если один раз подали уведомление, а процесс не понравился, не пошел, оказался сложным и т.д., отказаться от нового механизма нельзя.
Платить по старому вправе только те, кто ни разу не подавал уведомление.
По каким налогам нельзя перейти на ЕНС в 2023 году
Формирование совокупной обязанности налогоплательщика на ЕНС не касается (п.п. «а» п. 1 ст. 1 закона 263-ФЗ):
НДФЛ с выплат работающим по патенту иностранцам;
госпошлины, по которым нет исполнительного документа из суда;
Эти платежи не включаются в ЕНП, по ним нужно готовить отдельные платежные поручения.
Не вошли в ЕНП и взносы на травматизм. Их администрированием будет заниматься новый Социальный фонд.
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