ЕНП (единый налоговый платеж)

Уплата налогов и взносов в 2023 году: единый платеж или обычные платежки

Эксперимент по переходу на единый налоговый платеж завершен. С 2023 года ЕНП и ЕНС касаются всех. Однако законодатели дали время на адаптацию к новым правилам и на время оставили возможность платить налоги по-старому.

Версия для печати
Уплата налогов и взносов в 2023 году: единый платеж или обычные платежки
Иллюстрация: Amy Shamblen/unsplash

Когда платить налоги и взносы на ЕНС

С 1 января 2023 года налоговая система переведена на уплату почти всех налогов, сборов и взносов единым налоговым платежом с формированием общего сальдо на едином налоговом счете.

Такой механизм устанавливает единый срок:

  • отчетности – 25 число;

  • уплаты – 28 число;

Таким образом, налогоплательщики получили больше времени для перечисления страховых взносов и НДС, но вынуждены раньше рассчитывать и платить земельный, транспортный и налог на имущество организаций.

В каких случаях подавать уведомление

В документооборот с ФНС введен новый документ – уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов. Теперь уведомление – наше все, так как именно по содержанию уведомления налоговики будут распределять между налогами деньги, поступившие общей суммой.

Соответственно список документации, подлежащей хранению, пополнится уведомлениями, которые пригодятся в спорных ситуациях.

Организуйте хранение бумаг в Делис Архив – современный сервис для архивирования документов от приема на ответственное хранение, брошюрования и сшивки до перевода документации в цифровой вид и предоставления программы электронного архива.

Срок предоставления уведомления – 25 число месяца, в котором будет уплачен налог.

Уведомление нужно подавать:

  • в месяцах, когда не сдается отчетность;

  • когда налоги уплачиваются раньше предоставления отчетности.

Например, в апреле, июле, октябре и январе уведомление по страховым взносам подавать не нужно, так как в эти месяцы предусмотрена сдача отчетности и налог за предыдущий месяц будет уплачен уже после предоставления расчетов.

Можно ли в 2023 году обойтись без уведомления

На 2023 год установлен переходный период. Большинство юрлиц и ИП сами принимают решение, сразу ли перейдут на ЕНП с предоставлением уведомлений или какое-то время продолжат платить по-старому. Не вправе использовать старый механизм налогоплательщики, которые принимали участие в пилотном проекте по введению ЕНС и уже в 2022 году перешли на одну платежку и предоставление уведомления.

По обновленному приказу Минфина от 12.11.2013 № 107н если платежка применяется в качестве уведомления, в поле 101 проставляется статус – 02.

При заполнении необходимо указывать КБК конкретного налога и свой ОКТМО, а также заполнять все остальные реквизиты и поля, на основании которых ФНС идентифицирует платеж и соотнесет его с периодом, за который производится оплата.

В поле «Назначение платежа» указывают информацию, необходимую для идентификации платежа.

Реквизиты для перечисления налогов отдельными платежными поручениями – те же, что и в 2022 году, но если в платежке будет допущена ошибка, исправить ее можно только подав уведомление.

Можно ли с ЕНП вернуться на отдельные платежки

Нет, возврат не предусмотрен. Если один раз подали уведомление, а процесс не понравился, не пошел, оказался сложным и т.д., отказаться от нового механизма нельзя.

Платить по старому вправе только те, кто ни разу не подавал уведомление.

По каким налогам нельзя перейти на ЕНС в 2023 году

Формирование совокупной обязанности налогоплательщика на ЕНС не касается (п.п. «а» п. 1 ст. 1 закона 263-ФЗ):

  • НДФЛ с выплат работающим по патенту иностранцам;

  • госпошлины, по которым нет исполнительного документа из суда;

Эти платежи не включаются в ЕНП, по ним нужно готовить отдельные платежные поручения.

Не вошли в ЕНП и взносы на травматизм. Их администрированием будет заниматься новый Социальный фонд.

Налоговые изменения 2023 года – серьезная нагрузка на бухгалтерию. Избавьте персонал от непрофильной работы по сшивке, архивированию и уничтожению документов. Доверьте это профессионалам Делис Архив.

Запросите расчет стоимости услуг и сервисов для оптимизации документооборота и организации хранения документов.

Делис Архив
Делис Архив
Управление документами

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Первичные документы

Международная транспортная накладная CMR 

Любые грузоперевозки на автомобиле сопровождаются документами, которые содержат сведения о товаре, грузоотправителе, перевозчике и грузополучателе. Для внутренних перевозок в каждой стране существуют свои документы. Для трансграничных перевозок была разработана международная транспортная накладная CMR. 

Международная транспортная накладная CMR 

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Ведение бизнеса

Новый драйвер для корпоративных мессенджеров или когда WhatsApp вне закона

В мессенджерах мы общаемся, развлекаемся и работаем. В том числе WhatsApp и Telegram часто используем для работы. Однако согласно новым требованиям российского законодательства скоро под запретом окажется передача персональных данных и платежных документов в иностранных мессенджерах. К таким как раз относятся WhatsApp и Telegram. Что делать?

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ЕНП (единый налоговый платеж)

Уплата налогов и взносов в 2023 году: единый платеж или обычные платежки

Эксперимент по переходу на единый налоговый платеж завершен. С 2023 года ЕНП и ЕНС касаются всех. Однако законодатели дали время на адаптацию к новым правилам и на время оставили возможность платить налоги по-старому.

Уплата налогов и взносов в 2023 году: единый платеж или обычные платежки
Судебная практика по налоговым спорам

Безопасные налоговые схемы в 2023 году

Сразу скажем, что безопасных налоговых схем не бывает. Если налоговики проигрывают, значит, или они «нашли» схему там, где ее нет, или не добыли доказательства, или эти доказательства не нравятся суду. Но в 2022 году компаниям удавалось отбиться в довольно непростых случаях. Этот опыт можно применить и сейчас.

Безопасные налоговые схемы в 2023 году
Читать еще