Платить налоги платежками-уведомлениями надо до 25 числа, а не до 28-го

Срок сдачи уведомления – 25 число. Но вместо уведомления в 2023 году можно применять платежные поручения со статусом 02, КБК, ОКТМО и периодом.

Так как такая платежка – это и есть уведомление, то отправить ее надо до 25 числа (в срок, установленный для уведомлений).

Такое разъяснение дает УФНС Севастополя.

Впрочем, есть и некоторая нестыковка в ответе налоговиков.

Они пишут, что срок представления платежки – 25 число, а срок уплаты – 28 число.

Но представление платежки – это и есть уплата.

Каким образом можно представить ее 25 числа, а уплатить налог 28 числа, налоговики не пояснили.

Добавим, что платежку-уведомление не надо представлять в ИФНС. Достаточно отправить ее в банк для оплаты. Это и будет фактом уведомления для налоговиков. Об этом, в частности, рассказали в УФНС по Пермскому краю.