Как заполнить 2-НДФЛ и 6-НДФЛ на закрытое в 2019 году обособленное подразделение

По закону российские компании с обособленными подразделениями (филиалами, представительствами и др.) сдают справки 2-НДФЛ и расчеты 6-НДФЛ в отношении работников этих обособок в налоговый орган по месту учета таких подразделений. Однако, как точно действовать, если пришлось закрыть обособку, Налоговый кодекс напрямую не регулирует.

Куда сдавать справки и расчет

На помощь приходят разъяснения ФНС России, приведённые в свежем письме от 22 мая 2019 года № БС-4-11/9619.

Так, если вы закрыли обособленное подразделение, а справки 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ по работникам не представили, то тогда головная организация сдаёт эти документы по месту своего учета.

Всё дело во внутренних правилах Налоговой службы. Дело в том, что при закрытии обособленного подразделения карточку Расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц инспекция передаёт в налоговый орган по месту постановки на учет именно головной организации.

Также напомним, что сразу после закрытия обособки нужно оперативно «свистнуть» об этом в налоговую. Поэтому см. на нашем сайте https://buhguru.com «Cообщение о закрытии обособленного подразделения (С-09-3-2)».

Чьи ИНН и КПП указывать

В таких справках 2-НДФЛ и расчете 6-НДФЛ за последний налоговый период (нужно сдать до завершения ликвидации (закрытия)) головной офис приводит:

ИНН и КПП – налогового агента (т. е. свои);

ОКТМО – закрытого обособленного подразделения.

Уточним, что последний налоговый период – это от начала года до дня завершения ликвидации (закрытия) обособки.

Про реорганизацию в 2-НДФЛ

При закрытии обособки реорганизации самого налогового агента не происходит. Поскольку это не разделение, выделение, преобразование и т. д. Поэтому сдаваемая в налоговую 2-НДФЛ – это не справка за реорганизованную компанию. Следовательно, блок про реорганизацию заполнять не нужно. А именно, поля: