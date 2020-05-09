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БухСофт

Отчетный май: СЗВ-ТД , РСВ и 6-НДФЛ сдаем по-новому. Узнайте про все изменения на бесплатном вебинаре

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13 мая состоится бесплатный вебинар для бухгалтеров. Эксперт бухгалтерской программы БухСофт, Иван Бобров, расскажет про все изменения в сроках и правилах сдачи отчетности: СЗВ-ТД , РСВ и 6-НДФЛ сдаем по-новому.

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13 мая в 11.00 вы узнаете:

  • Новые сроки сдачи отчетности: кому переносят, кому нет.
  • СЗВ-ТД: какие кадровые мероприятия нужно сдавать ежедневно.
  • Как заполнять СЗВ-ТД с учетом новых правил.
  • Изменения в форме Расчета по страховым взносам.
  • Заполнение расчета сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование отдельно по каждому тарифу.
  • Заполнение обновленного Раздела 3 РСВ.
  • Как исправить или отменить ранее представленные сведения.
  • Новый пониженный тариф страховых взносов для малых и средних предприятий в РСВ.
  • 6-НДФЛ. как заполнять даты в строке 120 из-за нерабочих дней.

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