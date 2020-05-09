Отчетный май: СЗВ-ТД , РСВ и 6-НДФЛ сдаем по-новому. Узнайте про все изменения на бесплатном вебинаре

13 мая состоится бесплатный вебинар для бухгалтеров. Эксперт бухгалтерской программы БухСофт, Иван Бобров, расскажет про все изменения в сроках и правилах сдачи отчетности: СЗВ-ТД , РСВ и 6-НДФЛ сдаем по-новому.
Регистрация уже открыта — спешите принять участие.
13 мая в 11.00 вы узнаете:
- Новые сроки сдачи отчетности: кому переносят, кому нет.
- СЗВ-ТД: какие кадровые мероприятия нужно сдавать ежедневно.
- Как заполнять СЗВ-ТД с учетом новых правил.
- Изменения в форме Расчета по страховым взносам.
- Заполнение расчета сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование отдельно по каждому тарифу.
- Заполнение обновленного Раздела 3 РСВ.
- Как исправить или отменить ранее представленные сведения.
- Новый пониженный тариф страховых взносов для малых и средних предприятий в РСВ.
- 6-НДФЛ. как заполнять даты в строке 120 из-за нерабочих дней.