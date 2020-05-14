БухСофт Отчетность стала дешевле на 30%

В поддержку малого и среднего бизнеса до 30 мая действует скидка на 30% на отправку отчетности БухСофт. ЭЦП включена в стоимость, а с подключением поможет специалист. Оплатить подключение можно в интернет-магазине. Экономия при выборе тарифа БухСофт отчетность Комфорт — 2 981 рубля.
В льготную стоимость сервиса отправки отчетности БухСофт включены дополнительные опции:
- Круглосуточная экспертная поддержка (телефон, онлайн-эксперт, почта)
- Сервис проверки контрагентов — досье на контрагента и отчет о должной осмотрительности
- Бухгалтерская справочная система
- Квалифицированная ЭП
- Загрузка отчетов из любых программ
- Возможность подготовки и редактирования отчетов в программе
- Тестирование и отправка отчетов в ПФР, ФСС, ФНС, Росстат, РАР, Росприроднадзор
- Неограниченное количество внеплановых замен сертификата
- Юридически значимый электронный документооборот с ФНС, ПФР, Росстат — письма и сверки
- Электронный документооборот с контрагентами — без ограничений и доплат
- Архив отчетов
- Междокументальные проверки отчетности
Оформить годовую подписку можно на сайте программы БухСофт.