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БухСофт

БухСофт Отчетность стала дешевле на 30%

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В поддержку малого и среднего бизнеса до 30 мая действует скидка на 30% на отправку отчетности БухСофт. ЭЦП включена в стоимость, а с подключением поможет специалист. Оплатить подключение можно в интернет-магазине. Экономия при выборе тарифа БухСофт отчетность Комфорт — 2 981 рубля.

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В льготную стоимость сервиса отправки отчетности БухСофт включены дополнительные опции:

  • Круглосуточная экспертная поддержка (телефон, онлайн-эксперт, почта)
  • Сервис проверки контрагентов — досье на контрагента и отчет о должной осмотрительности
  • Бухгалтерская справочная система
  • Квалифицированная ЭП
  • Загрузка отчетов из любых программ
  • Возможность подготовки и редактирования отчетов в программе
  • Тестирование и отправка отчетов в ПФР, ФСС, ФНС, Росстат, РАР, Росприроднадзор
  • Неограниченное количество внеплановых замен сертификата
  • Юридически значимый электронный документооборот с ФНС, ПФР, Росстат — письма и сверки
  • Электронный документооборот с контрагентами — без ограничений и доплат
  • Архив отчетов
  • Междокументальные проверки отчетности

Оформить годовую подписку можно на сайте программы БухСофт.

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