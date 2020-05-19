Открытое письмо Правительству РФ о помощи бизнесу

БухСофт вошел в состав рабочей группы по подготовке письма в Правительство РФ о необходимости дать бизнесу возможность в разумный срок уточнить основной код ОКВЭД.

Подпишите письмо — спасите свой бизнес!

Правительство утвердило льготы для пострадавших отраслей, но бизнес не может ими воспользоваться по формальным основаниям. Проблема возникла из-за технических особенностей регистрации видов бизнеса по ОКВЭД.

Вопросов по ОКВЭД множество. Вот малая часть просьб, которые поступили от Клиентов медиахолдинга Актион-МЦФЭР:

«Организация работает в сфере санаторно-курортной сфере. Запрет деятельности до 1 июня 2020. Отметился заезд детей на весенние каникулы, проживание спортсменов в апреле. Сотрудники еще до 28.03 ушли в отпуск без сохранения заработной платы. Положение осложняется тем, что основной оквэд указан „больничная деятельность“, т.е. не включается в особо пострадавшие.»

«Добрый день. Наша организация является стоматологией. Но в выписке ЕГРЮЛ у нас стоит не ОКВЭД не 86.23, а просто 86. В подтверждение, что мы стоматология у нас есть лицензия только на стоматологические услуги. Получим ли мы льготы как Пострадавшая отрасль?»

«Коллеги, подскажите, пожалуйста, ситуация с ОКВЭД 52.62 и 47.8 может у кого-нибудь есть разъяснения? По факту сейчас отказ. Но ИП уже сейчас пишут заявления, что не были информированы о смене ОКВЭД и просят корректировки на 47.82.2»

Медиагруппа Актион-МЦФЭР подготовила письмо главе Правительства Михаилу Мишустину о необходимости дать бизнесу возможность в разумный срок уточнить основной код ОКВЭД в ЕГРЮЛ, чтобы он соответствовал фактической деятельности.

Это поможет расширить список ОКВЭД, а компаниям рассчитывать на льготы от государства:

Безвозмездная помощь 12 130 рублей в расчете на одного работника за апрель и столько же май. ИП считается как отдельный работник

Полная отмена налогов и взносов за 2 квартал (кроме НДС)

Льготный кредит на выплату зарплаты, который при сохранении занятости в течение года государство оплатит за свой счет (тело кредита и проценты по нему)

Вам остается только подписать письмо в Правительство РФ.