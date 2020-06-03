Соберите у сотрудников заявление о трудовых книжках. Эксперты БухСофт подготовили образец

Ваши сотрудники сами выбирают с какой трудовой они хотят остаться — с электронной и трудовой. До 30 июня все ИП и организации обязаны уведомить сотрудников. Рекомендуем сразу собрать заявления. Пока переносов дат нет.

Утвержденной формы для уведомления нет. Безопаснее всего скачать образец из бухгалтерской программы БухСофт. Эксперты программы разработали форму, согласно рекомендациям Роструда.

Образцы заявлений находятся в карточке Сотрудник >> при клике на скачать документы.

В уведомлении вам нужно:

кратко описать изменения в трудовом законодательстве в связи с введением электронных трудовых книжек;

разъяснить сотруднику его право подать заявление о выборе порядка ведения трудовой книжки;

обозначить срок, до которого работник должен сделать свой выбор.

Рекомендуем сразу же передавать сотрудникам бланки двух заявлений:

о продолжении ведения бумажной трудовой книжки;

о переходе на электронные трудовые книжки.

Оба образца вы можете скачать в бухгалтерской программе БухСофт.

В первом заявлении работник выражает свое согласие на продолжение трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса.

Во втором заявлении работник отказывается от ведения трудовой книжки и просит выдать трудовую книжку.

В программе БухСофт мы предлагаем отразить сведения о полученных заявлениях в карточке сотрудника.

Например, заявление о продолжении ведения бумажной трудовой книжки было подано 02 июня 2020 года.

Если сотрудник написал заявление о предоставлении сведений, укажите дату этого заявления.

Программа предложит образец записи, которую нужно внести в трудовую книжку сотрудника.