Бесплатный вебинар от БухСофт. Срочные изменения июня: платёжки, расчет зарплаты, электронные трудовые

В июне у бухгалтеров прибавится работы. Что-то вам придется делать по новым правилам. Например, расчет июньской зарплаты и заполнение платежек. 10 июня эксперты программы БухСофт проведут бесплатный вебинар. Зарегистрируйтесь прямо сейчас - это бесплатно.
Программа вебинара:
⚡ Электронные трудовые книжки
- Уведомление сотрудников до 30 июня
- Заявления сотрудников о форме трудовой до 31 декабря
- Записи в бумажной трудовой, если сотрудник перешел на электронную
- Сроки СЗВ-ТД при приеме и увольнении
- Общие сроки СЗВ-ТД
- Как показывать в СЗВ-ТД работу совместителей
- Нужно ли передавать сведения СЗВ-ТД на директора-единственного учредителя
- Как исправить или отменить ранее принятые ПФР сведения СЗВ-ТД
- Как заполнить форму СТД-Р сотруднику, который перешел на электронную трудовую
⚡ Июньская зарплата
- Как учесть праздничные и нерабочие дни
- Расчет среднего заработка для отпускных, с учетом разъяснений Минтруда
- Изменения в расчете пособия по уходу за ребенком до полутора лет
- Временный порядок расчета больничных - новые разъяснения ФСС
- Расчет страховых взносов по пониженным тарифам для малых и средних предприятий
- Расчет страховых взносов для предприятий из пострадавших отраслей
- Страховые взносы в фиксированном размере для ИП из пострадавших отраслей
⚡ Как оформлять зарплатные платежки с июня
- Какие коды видов доходов нужно указывать при перечислении выплат физлицам
- Как показать взысканную у сотрудника сумму в платежном поручении
- Как оформить платежное поручение при выплате сотруднику пособия
- Как оформить платежное поручение на перечисление доходов нескольким сотрудникам по зарплатному проекту с банком
- Как в реестре по зарплатному проекту указывать код вида дохода и взысканную у сотрудника сумму
- Очередность платежа в платежном поручении
- Перечисление заработной платы сотруднику-иностранцу