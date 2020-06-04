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БухСофт

Бесплатный вебинар от БухСофт. Срочные изменения июня: платёжки, расчет зарплаты, электронные трудовые

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В июне у бухгалтеров прибавится работы. Что-то вам придется делать по новым правилам. Например, расчет июньской зарплаты и заполнение платежек. 10 июня эксперты программы БухСофт проведут бесплатный вебинар. Зарегистрируйтесь прямо сейчас - это бесплатно. 

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 Программа вебинара:

⚡  Электронные трудовые книжки 

  • Уведомление сотрудников до 30 июня
  • Заявления сотрудников о форме трудовой до 31 декабря
  • Записи в бумажной трудовой, если сотрудник перешел на электронную
  • Сроки СЗВ-ТД при приеме и увольнении
  • Общие сроки СЗВ-ТД
  • Как показывать в СЗВ-ТД работу совместителей
  • Нужно ли передавать сведения СЗВ-ТД на директора-единственного учредителя
  • Как исправить или отменить ранее принятые ПФР сведения СЗВ-ТД
  • Как заполнить форму СТД-Р сотруднику, который перешел на электронную трудовую

⚡  Июньская зарплата

  • Как учесть праздничные и нерабочие дни
  • Расчет среднего заработка для отпускных, с учетом разъяснений Минтруда
  • Изменения в расчете пособия по уходу за ребенком до полутора лет
  • Временный порядок расчета больничных - новые разъяснения ФСС
  • Расчет страховых взносов по пониженным тарифам для малых и средних предприятий
  • Расчет страховых взносов для предприятий из пострадавших отраслей
  • Страховые взносы в фиксированном размере для ИП из пострадавших отраслей

⚡  Как оформлять зарплатные платежки с июня

  • Какие коды видов доходов нужно указывать при перечислении выплат физлицам
  • Как показать взысканную у сотрудника сумму в платежном поручении
  • Как оформить платежное поручение при выплате сотруднику пособия
  • Как оформить платежное поручение на перечисление доходов нескольким сотрудникам по зарплатному проекту с банком
  • Как в реестре по зарплатному проекту указывать код вида дохода и взысканную у сотрудника сумму
  • Очередность платежа в платежном поручении
  • Перечисление заработной платы сотруднику-иностранцу

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