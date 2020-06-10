БухСофт отчетность всего за 287 рублей в месяц

Отправка отчетности БухСофт — удобный и простой сервис, а главное недорогой. Стоимость сервиса обойдется бухгалтеру 287 рублей в месяц, а весь функционал уже включен:
- ЭЦП входит в стоимость, специалисты помогут составить заявку на оформление
- Отправка отчетов в ФНС, ПФР, ФСС и РОССТАТ
- Формирование и тестирование отчетов до отправки
- Удобный протокол проверки, с полным досье ошибок
- Архив отчетов и импорт отчетов из других программ
- Техническая поддержка от разработчиков
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