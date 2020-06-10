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БухСофт

БухСофт отчетность всего за 287 рублей в месяц

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Отправка отчетности БухСофт — удобный и простой сервис, а главное недорогой. Стоимость сервиса обойдется бухгалтеру 287 рублей в месяц, а весь функционал уже включен:

  • ЭЦП входит в стоимость, специалисты помогут составить заявку на оформление
  • Отправка отчетов в ФНС, ПФР, ФСС и РОССТАТ
  • Формирование и тестирование отчетов до отправки
  • Удобный протокол проверки, с полным досье ошибок
  • Архив отчетов и импорт отчетов из других программ
  • Техническая поддержка от разработчиков

Вы можете прямо сейчас сравнить тарифы и цены или заказать консультацию специалиста в интернет-магазине.

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