Сдаем РСВ за полугодие по новым правилам

ФНС уточнила и дополнила контрольные соотношения для РСВ (письмо ФНС от 29.05.2020 № БС-4-11/8821@).

В сервисе БухСофт отчетность обновлены протоколы тестирования с учетом новых контрольных соотношений. А чтобы бухгалтеру было проще проверить отчет, в протокол тестирования добавлены ссылки — Клиенты сервиса могут сразу провалиться в ячейку, которую нужно поправить.

Ссылки в протоколах выделены синим цветом.

Всем клиентам сервиса отправки отчетности БухСофт, доступен функционал подготовки и тестирования любых отчётов. Не важно, в какой программе заполняли отчет.

Можно либо загрузить готовый отчет и протестировать до отправки, либо создать его с нуля.

А если деятельности за полугодие не было, и нужно быстро подготовить и отправить нулевой РСВ, сделать это можно одной кнопкой на форме создания отчёта.