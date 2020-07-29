А какой у вас бухгалтерский возраст?

По данным теста — 78% бухгалтеров в профессии подростки! Пройдите тест от БухСофт — ответьте на 5 вопросов. И узнайте какой у вас бухгалтерский возраст?

В бухгалтерской профессии возраст и опыт часто могут не совпадать. И, бывает, молодой главбух начинает вести себя в профессии, как умудренный опытом, видавший виды старичок.

Проверьте прямо сейчас — какой у вас бухгалтерский возраст? И совпадает ли он с цифрой в паспорте? Ответьте на 5 коротких вопросов и узнайте, кто вы в профессии?

Старичок?

Бунтарь-подросток?

Милый младенец?

Или....?

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