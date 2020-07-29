Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики
БухСофт

А какой у вас бухгалтерский возраст?

15

 По данным теста — 78% бухгалтеров в профессии подростки! Пройдите тест от БухСофт — ответьте на 5 вопросов. И узнайте какой у вас бухгалтерский возраст?

В бухгалтерской профессии возраст и опыт часто могут не совпадать. И, бывает, молодой главбух начинает вести себя в профессии, как умудренный опытом, видавший виды старичок.

Проверьте прямо сейчас — какой у вас бухгалтерский возраст? И совпадает ли он с цифрой в паспорте? Ответьте на 5 коротких вопросов и узнайте, кто вы в профессии?

Старичок?

Бунтарь-подросток?

Милый младенец?

Или....?

Делитесь результатами теста в соц. сетях и с коллегами — отвлекитесь от работы буквально на 1 минуту.

 Пройти тест https://service.buhsoft.ru/test-vozrast/

 

Бухсофт тест бухгалтер
БухСофт

БухСофт - бухгалтерская программа для бухгалтера малого бизнеса с круглосуточной экспертной поддержкой. При оформлении годовой подписки на БухСофт бухгалтер обеспечен всем необходимым в работе. Мы за честную стоимость, без доплат и скрытых платежей. Все включено: Обновления бесплатные и незаметные для бухгалтера: ничего не слетает и не нужно вызывать программиста Никаких скрытых доплат: многопользовательский режим, сервисы проверка контрагентов, справочная система и распознавание первичных документов уже включены в стоимость Отвечаем сразу, в день обращения: по техническим и бухгалтерским вопросам

https://service.buhsoft.ru