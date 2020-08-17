Как определить количество неиспользованных дней отпуска при увольнении сотрудника. На примере бухгалтерской программы БухСофт

Чтобы посчитать количество неиспользованных дней отпуска, за которые полагается компенсация необходимо продолжительность полного ежегодного отпуска разделить на 12 (месяцев), умножить на количество полных отработанных месяцев, затем вычесть количество использованных дней отпуска.

Учесть нужно весь период работы сотрудника в организации. Рабочий год определяется как 12 рабочих месяцев, начиная со дня трудоустройства. Рабочий год нужно продлить на дни, когда сотрудник отсутствовал на работе без уважительных причин, находился в отпуски по уходу за ребенком до трёх лет или в отпуске без сохранения зарплаты общей продолжительностью более 14 календарных дней.

За полный отработанный месяц принимают период, равный половине месяца или ее превышающий. Излишки же, составляющие менее половины месяца, из расчета исключают.

В БухСофт Онлайн при оформлении происходит автоматический расчет остатков дней неиспользованного отпуска.

Чтобы проверить корректность рассчитанных остатков перейдите в блок Зарплата. Из выпадающего списка выберите пункт «Дни неиспользованного отпуска» в разделе «Расчетчики». Укажите Фамилию сотрудника, программа покажет расчет.

Например, сотрудник был принят на работу 1 февраля 2018 года. С 1 по 20 апреля 2019 брал отпуск без сохранения заработной платы и с 4 февраля по 4 марта 2019 года уходил в ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 дней. Сотрудник увольняется 10 июля 2020 года.

Расчетчик БухСофт показал следующий расчет количества дней неиспользованного отпуска

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