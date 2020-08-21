Пошаговый алгоритм: как бухгалтеру оформить отпуск

Чтобы избежать претензий со стороны проверяющих — оформите отпуска сотрудников с учетом всех правил. На примере бухгалтерской программы БухСофт мы разработали пошаговый алгоритм действий для бухгалтера. Попробуйте: это бесплатно.

Шаг 1. Сверьте даты с графиком отпусков

В бухгалтерской программе БухСофт вы можете проверить количество дней неотгулянного отпуска за считанные минуты.

Шаг 2. Уведомите сотрудника об отпуске

Возьмите с сотрудника заявление. Образец уже подготовлен и добавлен в бухгалтерскую программу БухСофт.

Шаг 3. Издайте приказ на отпуск

Все необходимые документы вы можете скачать в бухгалтерской программе БухСофт. Образцы подготовлены с учетом требований и рекомендаций инспекторов.

Шаг 4. Заполните табель учета

При заполнении табеля используйте правильную отметку. В БухСофт табель заполняется автоматически — просто добавьте сотрудника и проставьте даты отпуска.

Шаг 5. По факту отпуска сделайте отметки в личной карточке

Все готово. А если у вас остались вопросы — вы можете обратиться в онлайн-чат программы БухСофт. С вами на связи эксперты-бухгалтеры.

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