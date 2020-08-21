Пошаговый алгоритм: как бухгалтеру оформить отпуск

Чтобы избежать претензий со стороны проверяющих — оформите отпуска сотрудников с учетом всех правил. На примере бухгалтерской программы БухСофт мы разработали пошаговый алгоритм действий для бухгалтера. Попробуйте: это бесплатно.
Шаг 1. Сверьте даты с графиком отпусков
В бухгалтерской программе БухСофт вы можете проверить количество дней неотгулянного отпуска за считанные минуты.
Шаг 2. Уведомите сотрудника об отпуске
Возьмите с сотрудника заявление. Образец уже подготовлен и добавлен в бухгалтерскую программу БухСофт.
Шаг 3. Издайте приказ на отпуск
Все необходимые документы вы можете скачать в бухгалтерской программе БухСофт. Образцы подготовлены с учетом требований и рекомендаций инспекторов.
Шаг 4. Заполните табель учета
При заполнении табеля используйте правильную отметку. В БухСофт табель заполняется автоматически — просто добавьте сотрудника и проставьте даты отпуска.
Шаг 5. По факту отпуска сделайте отметки в личной карточке
Все готово. А если у вас остались вопросы — вы можете обратиться в онлайн-чат программы БухСофт. С вами на связи эксперты-бухгалтеры.
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