Половина бухгалтеров в России — подростки!

Нет-нет, мы не о вопиющем нарушении трудового законодательства. Просто БухСофт подвел итоги своего шуточного теста на определение бухгалтерского возраста.
Тест прошли более 10 тысяч бухгалтеров. И вот что получается:
48% — Бухгалтер-подросток
39% — Зрелый бухгалтер
12% — Бухгалтер-младенец
1% — Старичок
«Мы не тестировали профессиональное знания бухгалтеров, спрашивали о поведении в разных ситуациях. И результаты показали что большинство наших любимых клиентов молоды душой.»
Ольга Доронина, руководитель спецпроектов БухСофт
Команда БухСофт благодарит всех, кто принял участие в тестировании!
Каким бы бухгалтером вы ни были — младенцем или старичком, подключайтесь к онлайн-бухгалтерии БухСофт и работайте в свое удовольствие: