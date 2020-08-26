Половина бухгалтеров в России — подростки!

Нет-нет, мы не о вопиющем нарушении трудового законодательства. Просто БухСофт подвел итоги своего шуточного теста на определение бухгалтерского возраста.

Тест прошли более 10 тысяч бухгалтеров. И вот что получается:

48% — Бухгалтер-подросток

39% — Зрелый бухгалтер

12% — Бухгалтер-младенец

1% — Старичок

«Мы не тестировали профессиональное знания бухгалтеров, спрашивали о поведении в разных ситуациях. И результаты показали что большинство наших любимых клиентов молоды душой.» Ольга Доронина, руководитель спецпроектов БухСофт

Команда БухСофт благодарит всех, кто принял участие в тестировании!