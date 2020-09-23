Отчетность за 9 месяцев: сроки сдачи, правила заполнения и проверки до отправки. БухСофт приглашает на бесплатный вебинар!

Arhimed0 ну в общем свежайшая горячая как пирожки новость, с пометкой... Зарплаты ниже МРОТ неконституционны. Так считает Путин

Arhimed0 ну может быть вычеркнули бы тогда этот показатель из деклара... Код ОКВЭД в декларации ни на что не влияет

Вилен Гарбузов Что характерно - Сбер уходит от ассоциации себя с банком, Ян... Робингуд и сделка Яндекса с Тинькофф

Над.К Вам может и без разницы. Но не все работают на УСН 6%, многи... Адвокатов-бывших военных освободят от фиксированных взносов....

Иннуся Полностью согласна. Вот у меня НКОшки, так я через фирму сда... Статистическую отчетность обяжут сдавать только в электронно...

Sigma_21 Может быть, сберу уже заняться своими обязанностями? А то уж... У Сбербанка появится СберЗвук

Алейда А у нас каждый день до 16:30) Бухгалтерский юмор из TikTok. Пятничное

ZloiBuhgalter Вспомни про Юкос. Их тоже трясли за годы не подлежащие прове... Как налоговики нарушают ваши права на выездных проверках

sabre Это сейчас так.А статья о том, что нужно будет сдавать стати... Статистическую отчетность обяжут сдавать только в электронно...