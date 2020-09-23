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БухСофт

Отчетность за 9 месяцев: сроки сдачи, правила заполнения и проверки до отправки. БухСофт приглашает на бесплатный вебинар!

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28 сентября эксперт бухгалтерской программы БухСофт проведет бесплатный вебинар — «Готовимся к отчётному периоду за 9 месяцев. Проверяем расчёты и взносы».

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28 сентября, в 14.00 по Москве бухгалтеры узнают:

  • Сроки сдачи отчетности за 9 месяцев
  • Электронные трудовые книжки. Уведомление работников до 31 октября о форме ведения трудовых книжек и представление формы СЗВ-ТД
  • Расчет страховых взносов по пониженным тарифам и заполнение формы РСВ
  • Заполнение 6-НДФЛ: как отразить за 9 месяцев зарплату, отпускные, больничные, премии и прочие выплаты
  • Проверка отчетности: контрольные соотношения

Спешите забронировать место на вебинаре — регистрация открыта.

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сдача отчетности вебинар Бухсофт
БухСофт

БухСофт - бухгалтерская программа для бухгалтера малого бизнеса с круглосуточной экспертной поддержкой. При оформлении годовой подписки на БухСофт бухгалтер обеспечен всем необходимым в работе. Мы за честную стоимость, без доплат и скрытых платежей. Все включено: Обновления бесплатные и незаметные для бухгалтера: ничего не слетает и не нужно вызывать программиста Никаких скрытых доплат: многопользовательский режим, сервисы проверка контрагентов, справочная система и распознавание первичных документов уже включены в стоимость Отвечаем сразу, в день обращения: по техническим и бухгалтерским вопросам

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