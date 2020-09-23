Отчетность за 9 месяцев: сроки сдачи, правила заполнения и проверки до отправки. БухСофт приглашает на бесплатный вебинар!

28 сентября эксперт бухгалтерской программы БухСофт проведет бесплатный вебинар — «Готовимся к отчётному периоду за 9 месяцев. Проверяем расчёты и взносы».
28 сентября, в 14.00 по Москве бухгалтеры узнают:
- Сроки сдачи отчетности за 9 месяцев
- Электронные трудовые книжки. Уведомление работников до 31 октября о форме ведения трудовых книжек и представление формы СЗВ-ТД
- Расчет страховых взносов по пониженным тарифам и заполнение формы РСВ
- Заполнение 6-НДФЛ: как отразить за 9 месяцев зарплату, отпускные, больничные, премии и прочие выплаты
- Проверка отчетности: контрольные соотношения
Спешите забронировать место на вебинаре — регистрация открыта.