Расскажите друзьям о проекте и получите запись конференции в подарок!

26 октября эксперты БухСофт провели онлайн-конференцию «Когда бухгалтер еще и кадровик: ключевые изменения в ТК и переход на электронные трудовые»

Запись будет доступна всем бухгалтерам, но....при одном условии. Чтобы открыть видео — нужно перейти на сайт. И поделиться проектом с друзьями в любой социальной сети. Суть проста — 10 репостов открывают 1 минуту.

Спикерами вебинара выступили лучшие эксперты в кадровом учете и в расчетах с сотрудниками в организации:

Подробная программа конференции, а, также, условия акции — на сайте проекта.