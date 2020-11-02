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БухСофт
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Расскажите друзьям о проекте и получите запись конференции в подарок!

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26 октября эксперты БухСофт провели онлайн-конференцию «Когда бухгалтер еще и кадровик: ключевые изменения в ТК и переход на электронные трудовые»

Запись будет доступна всем бухгалтерам, но....при одном условии. Чтобы открыть видео — нужно перейти на сайт. И поделиться проектом с друзьями в любой социальной сети. Суть проста — 10 репостов открывают 1 минуту.

Хочу принять участие

Спикерами вебинара выступили лучшие эксперты в кадровом учете и в расчетах с сотрудниками в организации:

Подробная программа конференции, а, также, условия акции — на сайте проекта.

Хочу поделиться с друзьями

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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