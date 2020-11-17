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БухСофт
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БухСофт приглашает на бесплатную онлайн-конференцию бухгалтеров малого бизнеса

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30 ноября эксперты программы БухСофт приглашают всех бухгалтеров на II онлайн-конференцию для бухгалтеров малого бизнеса.

В 10.00 утра по Москве состоится прямая линия с экспертами по бухгалтерскому, кадровому учету и отчетности.

Как бухгалтеру выживать работать в 2021 году: прямая линия с экспертами

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Почему онлайн-конференция актуальна для Вас:

Зарплатная отчетность 2021: отменить нельзя объединить — расставим запятые

УСН 2021: как не прогореть на льготах и отсрочках

Электронные трудовые: спорные моменты и нестандартные случаи

Расчеты с сотрудниками: что нового в 2021 году

Кто эксперты онлайн-конференции БухСофт?

Наши лекторы — ведущие специалисты в кадровом, бухгалтерском учете и отчетности:

Надежда Самкова, ведущий эксперт-консультант по налогообложению, профессиональный бухгалтер, член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, член Палаты налоговых консультантов

Иван Бобров, руководитель направления Зарплата и Кадры. Программа БухСофт

Валентина Андреева, ведущий специалист в области документационного обеспечения, к.и.н., автор многочисленных книг по делопроизводству.

Узнать программу конференции

Присоединяйтесь к онлайн-мероприятиям от БухСофт — нам уже доверяют несколько тысяч Ваших коллег!

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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