БухСофт приглашает на бесплатную онлайн-конференцию бухгалтеров малого бизнеса

30 ноября эксперты программы БухСофт приглашают всех бухгалтеров на II онлайн-конференцию для бухгалтеров малого бизнеса.
В 10.00 утра по Москве состоится прямая линия с экспертами по бухгалтерскому, кадровому учету и отчетности.
Как бухгалтеру выживать работать в 2021 году: прямая линия с экспертами
Почему онлайн-конференция актуальна для Вас:
Зарплатная отчетность 2021: отменить нельзя объединить — расставим запятые
УСН 2021: как не прогореть на льготах и отсрочках
Электронные трудовые: спорные моменты и нестандартные случаи
Расчеты с сотрудниками: что нового в 2021 году
Кто эксперты онлайн-конференции БухСофт?
Наши лекторы — ведущие специалисты в кадровом, бухгалтерском учете и отчетности:
Надежда Самкова, ведущий эксперт-консультант по налогообложению, профессиональный бухгалтер, член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, член Палаты налоговых консультантов
Иван Бобров, руководитель направления Зарплата и Кадры. Программа БухСофт
Валентина Андреева, ведущий специалист в области документационного обеспечения, к.и.н., автор многочисленных книг по делопроизводству.
Присоединяйтесь к онлайн-мероприятиям от БухСофт — нам уже доверяют несколько тысяч Ваших коллег!