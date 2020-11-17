Эксперты БухСофт зафиксировали превышающий показатели весны рост увольнений

В первые месяцы осени резко возросло число увольнений на предприятиях малого и среднего бизнеса. К такому выводу пришли эксперты бухгалтерской программы БухСофт.

По данным БухСофт, в сентябре работы лишились около 9,6% сотрудников исследованных компаний, а в октябре их было уже 16,2%. При этом во время первой волны коронавируса процент лишившихся работы составлял 4,7% в апреле и 4,2% в мае.

Всплеск увольнений также был зафиксирован в июле и августе — около 5,5% и 5,9% работников соответственно.

Исследование БухСофт проводилось на основе данных более 4 тыс. компаний, сотрудниками которых являются более 305 тыс. человек.

«На период с марта по май пришлась волна отправлений сотрудников в простой — бизнес пытался следовать указаниям президента и правительства, и спасти большую часть штата», — отметила руководитель сервиса Наталья Андреева.

Согласно данным экспертов, если в апреле и мае была приостановлена работа около 35% участвовавших в исследовании компаний, то с августа по октябрь этот показатель колебался в районе 0%.

Кроме того, исследование показало, что на удаленную работу перешли только 7,5% сотрудников, тогда как в апреле— мае доля таких работников составляла 32 и 21% соответственно.

В октябре мэр Москвы Сергей Собянин обязал компании перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Работодатели также должны предоставлять данные о переводе сотрудников на дистанционный режим, в том числе их номера мобильных телефонов, машин, проездных, социальных карт.

Источник: РБК