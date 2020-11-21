О чем говорят главбухи: БухСофт попросил бухгалтеров поделиться мыслями о профессии

21 ноября отмечают День бухгалтера в России и пусть праздник неофициальный, мы уверены — бухгалтеры достойны в этот день расслабиться и принять поздравления. Пусть директор не только с тыжбухгалтер бегает, а на цветочки разорится. Эх, мечты, мечты...
Ну, а мы поздравим вас по-своему: БухСофт расспросил бухгалтеров о том, что они любят в своей работе, что их бесит, как родные относятся к ночным бдениям за экраном компьютера и все это снял на видео. Давайте послушаем, о чем говорят главбухи :) .
Давайте послушаем, о чем говорят бухгалтеры:
Лина Залевская, популярный блогер для бухгалтеров и предпринимателей о бухгалтерской необщительности:
Олеся Моторова, внутренний аудитор и ее размышления про детские мечты:
Анна Волкова, бухгалтер на фрилансе, про мифы и правду работы «на себя»:
Ирина Воронина, главный бухгалтер, про «северных корейцев»:
Ирина Чемоданова, главный бухгалтер, про бессонные ночи:
Евгения Безрукова, бухгалтер, про изгнание дьявола:
А, еще, в честь Дня бухгалтера, команда БухСофт подготовила для вас сразу три подарка:
- Профессиональный — II Онлайн-конференция для бухгалтеров малого бизнеса
- Обучающий — Абонемент на онлайн-мероприятия 2021 год номиналом 165 000 рублей!
- Денежный — скидка 40% на годовую подписку бухгалтерской программы БухСофт, тариф Комфорт
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