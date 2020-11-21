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БухСофт
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О чем говорят главбухи: БухСофт попросил бухгалтеров поделиться мыслями о профессии

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21 ноября отмечают День бухгалтера в России и пусть праздник неофициальный, мы уверены — бухгалтеры достойны в этот день расслабиться и принять поздравления. Пусть директор не только с тыжбухгалтер бегает, а на цветочки разорится. Эх, мечты, мечты...

Ну, а мы поздравим вас по-своему: БухСофт расспросил бухгалтеров о том, что они любят в своей работе, что их бесит, как родные относятся к ночным бдениям за экраном компьютера и все это снял на видео. Давайте послушаем, о чем говорят главбухи :) .

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Давайте послушаем, о чем говорят бухгалтеры:

Лина Залевская, популярный блогер для бухгалтеров и предпринимателей о бухгалтерской необщительности:

Олеся Моторова, внутренний аудитор и ее размышления про детские мечты:

Анна Волкова, бухгалтер на фрилансе, про мифы и правду работы «на себя»:

Ирина Воронина, главный бухгалтер, про «северных корейцев»:

Ирина Чемоданова, главный бухгалтер, про бессонные ночи:

Евгения Безрукова, бухгалтер, про изгнание дьявола:

А, еще, в честь Дня бухгалтера, команда БухСофт подготовила для вас сразу три подарка:

  1. Профессиональный — II Онлайн-конференция для бухгалтеров малого бизнеса
  2. Обучающий — Абонемент на онлайн-мероприятия 2021 год номиналом 165 000 рублей!
  3. Денежный — скидка 40% на годовую подписку бухгалтерской программы БухСофт, тариф Комфорт

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Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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