Стоит ли бухгалтерам прислушиваться к советам в соцсетях: разбираются эксперты БухСофт

В интернете много форумов, групп и чатов, где бухгалтера обсуждают насущные проблемы и ищут помощи коллег. Но готовы ли те, кто дает советы, взять на себя ответственность за данные рекомендации? Все-таки выглядят такие беседы как «поболтали и разошлись», а что дальше произойдет с автором вопроса уже мало кого волнует. Мы решили выбрать самые популярные посты из КУБа, комментарии на них и попросили оценить ответы наших экспертов, которые профессионально консультируют пользователей БухСофт Онлайн.

Ошибочка вышла

«Попала в следующую ситуацию:

Я заключила от имени своего ООО (УСН 15%) договор субаренды 28.10.2020, оплатила. Арендодатель по бумагам ИП. Был поток сделок и каюсь, не проверила данные ИП. Как выяснилось сегодня — ИП на момент заключения договора уже был ликвидирован и оплата прошла фактически физ.лицу. Я совсем не знаю как сейчас лучше из этого вырулить.»

Автору дают различные советы, среди них и такой — попросить вернуть оплату, а если экс-ИП откажется — подавать в суд. Другие уверяют — заплати НДФЛ в бюджет и живи спокойно.

Насколько эти советы правильные и что же делать руководителю в такой ситуации — на эти вопросы мы попросили ответить эксперта сервиса БухСофт Онлайн Наталью Чистотину :

«Возврат оплаты в данном случае не поможет, особенно, если продолжать арендовать помещение. Тогда это вообще бессмысленно. Что касается совета заплатить НДФЛ в бюджет самостоятельно — это неверно. Т.к. из первого платежа налог не был удержал, а налогоплательщик не организация, а физическое лицо. Необходимо решать ситуацию по-другому.

Для начала я бы все же посоветовала при работе с ИП и самозанятыми проверять чаще их статус через сервисы налоговой службы.

Наши клиенты могут проверить статус прямо в программе БухСофт — сервис реализован внутри программы.

Это занимает минимум времени, зато решать подобные вопросы потом в аварийном порядке не придется. Но если уж случилась неприятность, то необходимо:

связаться с ИП и объяснить, что в связи с утратой его предпринимательского статуса вам необходимо удерживать из сумм выплат НДФЛ, значит он будет получать сумму „на руки“ меньше, чем раньше; по уже уплаченной сумме он тоже должен был заплатить НДФЛ — вам придется сообщить в ФНС о невозможности удержать налог, а перечислит он эту сумму самостоятельно. Или НДФЛ по первой оплате будет удержан из следующего платежа.

Не мешало бы, конечно, провести профилактическую беседу с бывшим ИП — стоило предупредить о смене статуса заранее.»

Прямые выплаты

С 1 января 2021 года, когда прямые выплаты начнут действовать по всей России подобных вопросов будет наверняка гораздо больше:

«Спасите, помогите!

У меня декретница. Первая с момента введения прямых выплат. Хоть убейте, не пойму что надо делать. Отправила в ФСС больничный. Вроде принят. А заявление декретницы на отпуск с реквизитами карты куда? Как его в ФСС передать, откуда они знают куда пособие по БИР переводить. Это же теперь ФСС делает?»

Читатели КУБа успокаивают «ФСС все само посчитает и заплатит». Действительно ли все так просто?

Мы уточнили у Татьяны Белоруковой, еще одного эксперта БухСофт, какие документы необходимо передать в ФСС:

«Фонд конечно сам проведет расчет, но для этого необходимо передать ему соответствующие документы. Автору вопроса нужно заполнить специальное заявление, в котором указываются данные, необходимые для перечисления пособия. Кстати, заполнить заявление может и сам работодатель, а вот подписывает его работник лично. В заявлении будут указаны основные данные сотрудника, реквизиты для перечисления пособия и сведения для его расчета. Вместе с заявлением отправляется реестр. Проще всего заполнять и отправлять документы из программы, откуда все необходимые данные подтянутся автоматически. Например, в БухСофт Онлайн реализовано направление по работе с электронными больничными листками. Вручную заполнять реестры бухгалтеру не придется — все удобно и автоматически. Только останется нажать кнопку «Создать и выгрузить заявление в реестр».

Неприятность эту... мы переживем?

В неприятности могут попасть и сами предприниматели. Например, можно год сдавать отчеты по одной системе налогообложения, а оказаться на другой:

«ИП регистрировали онлайн, через банк. Весной сдал все декларации, как положено. Осенью получает письмо из налоговой, исправьте декларацию, с доходов минус расходы на доходы. Человек весь год думал что у него налогообложение доходы минус расходы. Оказалось из за технической ошибки или сбоя системы, указана доходы. Разница в налоге нереальная так как продукция дорогая и как выше писал, человек вложил минимальный доход. Сейчас налоговая просит сумму, которую человек никогда не сможет оплатить.»

Отвечающие в группе делится надвое — одни считают, что ИП виноват сам, нужно было проверять заявление, которое отправлял в налоговую инспекцию: «Не сохраняете бумажки, не читаете что подписываете? Ну тогда нечего пенять на налоговую». Нашлись и те, кто считает, что причина в излишнем доверии к сервисам банка — «Ну вот они, плоды всех этих рекламируемых сейчас сервисов типа «сделай сам».

Критика это, конечно, хорошо, но что в итоге делать предпринимателю?

Как быть в этой ситуации, есть ли шанс у ИП отстоять свою точку зрения? На эти вопросы отвечает эксперт БухСофт Наталья:

«Это одна из распространенных ситуаций с ИП — при регистрации он полагается на собственные силы, заполняет и подает документы самостоятельно. При этом заявление по выбору системы налогообложения подается не всегда. В лучшем случае ошибка будет обнаружено сразу, например, бухгалтером. В худшем — так, как в ситуации знакомого автора вопроса — при подаче декларации.

Можно попытаться все-таки добыть сведения, которые подавались изначально, но т.к. сделано это было онлайн через сервис банка, очевидно документы даже не распечатывали и вряд ли есть шанс. Теперь ИП необходимо подать корректировочную декларацию, указав в ней объект налогообложения „доходы“, и соответственно пересчитать налог за год и доплатить его и пени. К сожалению, и в текущем году ИП тоже находится на этом режиме, а значит и в 2021 году его ждут те же проблемы. Но на следующий год он успевает изменить систему налогообложения на „доходы минус расходы“, только стоит поторопиться и подать заявление о смене объекта налогообложения уже сейчас. К сожалению, большая часть ответов в посте — критика ИП, а не конструктивные ответы по делу, как говорится — обидеть художника может каждый.»

Действительно с подобными вопросами буквально ежедневно сталкиваются предприниматели по всей стране. Как поступить, чтобы и вас не постигла подобная участь:

Перед тем, как регистрировать бизнес, изучите разные системы налогообложения , выберете наиболее выгодную для вашей деятельности, если затрудняетесь выбрать — воспользуйтесь бесплатными налоговыми калькуляторами и сервисами ФНС или обратитесь к специалистам. При подготовке комплекта документов (не важно самостоятельно вы его составляете или поручили это бухгалтеру или юристу) проследите, чтобы присутствовало заявление на выбранную систему налогообложения. Если хотите применять ОСНО, то заявление подавать не требуется. Если направляете документы в налоговую в электронном виде, то продублируйте их также в бумажном варианте для себя , ведь спустя 1-2 года вы и не вспомните, что именно отправляли в инспекцию. При отправке документов почтой, составляйте опись, при личном визите вам выдадут расписку с указанием полученных инспекцией при регистрации документов, при электронной отправке у вас будет электронный протокол о передаче. В любом случае должно быть подтверждение — что и когда вы направили в ФНС . Проверить свою систему налогообложение вы можете в личном кабинете предпринимателя на сайте налоговой службы или сделав запрос в инспекцию. Несмотря на то, что ИП не обязан вести бухучет, рекомендуется все-таки вести учет доходов и расходов , независимо от применяемой СНО, как минимум для собственного удобства, а если есть работники, то и для корректных расчетов с ними и заполнения отчетности .

Начните новый год с правильного учета — сейчас в БухСофт действует акция на подключение — 6 месяцев в подарок!

Никогда не было и...

Бизнес можно не только начать с нуля, но и купить в готовом виде. Правда, как пишет автор следующего вопроса, вас при покупке может ждать только верхушка айсберга, а вот подводная часть станет явной уже в процессе:

«Не бейте тапками, но я снова с аптекой) Исходные данные: Аптека на ОСНО, учёт не велся, Отчетность не сдавалась вообще, никакой автоматизации, по банку проходит только эквайринг (вся наличка снималась под ноль, поставщику оплачивали налом), надо восстановить 3 года и быстро сдать НДС и прибыль чтобы разблочили счёта.»

Мало того, в процессе обсуждения выясняется, что даже онлайн-кассы у аптеки не было, что тоже является нарушением. Как работал бизнес неясно, но теперь у бухгалтера вопрос — как все восстановить, не похоронив себя за бумагами? В ответ и тут поступает жесткая критика «Покупали куда смотрели? Все хотят быстро дешево...» или советы вроде «Сдайте нулевки для начала». Мы засомневались, что нулевки спасут положение и позволят разблокировать счета. Это подтверждает и эксперт БухСофт:

"Подача нулевок, учитывая, что деятельность велась, были явно движения по расчетному счету и т.д., действительно не исправит ситуацию, скорее усугубит. Автор, кстати, это подтверждает — нулевые отчеты она сдать пыталась, но их просто не приняли. Тем более речь об общей системе и НДС.

Ситуация, конечно, с точки зрения бухгалтера, сложная. Восстановление учета еще и дорогое удовольствие. Если делать все по порядку, то необходимо для начала определить сдавалась ли отчетность и какая. Если список сданной отчетности можно запросить через личный кабинет организации на сайте nalog.ru, то копии самих отчетов получить уже сложнее.

Если отчеты передавались через оператора (что логично, ведь речь об НДС, а его нельзя сдавать на бумаге в принципе), то можно попытаться получить копии от него.

Чтобы ускорить восстановление, можно поступить так — собрать данные о выручке по месяцам, отразить их в декларациях и отправить. Это будут сведения наиболее приближенные к реальности и в данном случае такое укрупнения допустимо, потому что речь о клиентах аптеки — физлицах. Об этом вроде даже кто-то упоминает в комментариях, но предлагает утопические варианты — укрупнять поквартально или ориентироваться только на выписки банка.

Несмотря на такие экстренные временные решения, необходимо параллельно все равно вести восстановление учета. Обязательно нужно проводить сверку со всеми поставщиками, чтобы получить актуальные акты сверки. Разобраться со складским учетом — остатками (провести инвентаризацию) и списаниями (исходя из данных инвентаризации, приходов и восстановленной реализации).

Лучше всего, конечно, сразу организовать подключение ЭЛДО и онлайн-работу, это упростит и процесс получения дубликатов документов и ввод данных в программу учета. В БухСофт Онлайн возможно и то и другое. Потребуется внести в программу учета, если отсутствуют, первичные документы — поступления товара, выписки, акты, расчеты по заработной плате, взносам и т.д.

В ходе работы наверняка будут возникать вопросы — по списанию расходов. учету НДС и т.д. Каждый раз в соцсети за советом не побежишь, да и качество ответов там, как видите, оставляет желать лучшего. На линии консультаций БухСофт мы помогаем пользователям БухСофт Онлайн разбираться в т.ч. с восстановлением учета, причем поддержка входит в стоимость тарифа, поэтому можно позвонить нам и дважды в месяц и десять раз за день — без разницы, не придется ничего доплачивать. А слепо доверять консультациям в сети я бы не стала.«

Предпраздничное

«Вопрос пустяшный) У нас дни выдачи аванса/зарплаты 30/15. Можно 27 ноября перечислить народу аванс? А то мне 30 сильно надо поотсутствовать)»

Банальный вопрос, пусть касается он отнюдь не декабря, но, на самом деле, ежегодно аналогичные жаркие споры развиваются именно в конце года — можно ли выплатить зарплату пораньше? С одной стороны — работники очень даже не против и рады, с другой — говорят, что по закону это нарушение:

«а как же норма ТК о выплате зарплаты (1 или 2 половина месяца) каждые пол.месяца(ст.136)»

или вот «То, что выплачено не в сроки, не учитывается ГИТ выплатой з/п (аванса). Срок нарушен по факту.».

Другие занимают прямо противоположную позицию — «Полстраны в декабре раньше зарплату получает и ничего. Я уж не говорю о том, что есть переносы выплаты зарплаты из-за выходных.» Получается сколько людей — столько мнений. А где истина?

Мы попросили дать комментарий нашего руководителя направления Зарплата и кадры, Ивана Боброва:

«В общем случае нельзя по ТК перечислять заработную плату за первую или вторую половину месяца в иные дни, чем те, что указаны в положениях организации, трудовых договорах и т.д. Но есть и предусмотренные исключения — если выплата попадает на выходной или праздник, ее нужно перенести — на рабочий день, предшествующий празднику или выходному.

Никто не запрещает также по соглашению или заявлению сотрудника выплатить аванс раньше. Например, работник может написать заявление, о том, что он хочет получить аванс раньше для того, чтобы успеть приобрести билеты для поездки в отпуск или в связи со сложным материальным положением или даже без причины, а у директора есть право просьбу удовлетворить или отказать.

Возможно стоит пересмотреть даты выплаты зарплаты, если неудобство с переводом возникает постоянно.

Также можно перевести средства через банк в нужный день (если бухгалтер или директор в этот день будут отсутствовать) через отложенный платеж . Это самое простое и удобное решение, которое точно не идет в противовес закону. В поручении указывается число, когда переводить средства, главное, чтобы они в нужный день были на счете.

Что касается декабря, то действительно это ежегодная проблема — как быть? Как вариант — перенести даты выплаты аванса однократно через приказ руководителя, с которым работники ознакамливаются заранее (т.е. имеют возможность выразить свои жалобы, чего, конечно, никто не делает).

В этом году многие региональные власти рекомендуют и даже предписывают работодателям произвести расчеты с работниками заранее, чтобы в последних числах декабря не создавать ажиотаж в магазинах. Советую подобные рекомендации и распоряжения распечатывать и выпускать приказ о переносе даты аванса или заработной платы со ссылкой на эти документы.»

Так что в итоге лучше — искать ответы в соцсетях, надеясь на добросовестность коллег, или обращаться к профессионалам? Для нас ответ очевиден.

Если вам нужны советы экспертов, а не случайных подписчиков — обращайтесь в поддержку БухСофт, наши специалисты будут рады помочь вам в любых рабочих вопросах.

Кстати в БухСофт помогают не только по бухгалтерским вопросам, вы также можете получить юридическую и кадровую консультацию.