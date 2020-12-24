Успейте подать важное заявление до 31 декабря

Для смены системы налогообложения, успейте до 31 декабря подать заявление на патент. В бухгалтерской программе БухСофт образец уже готов — бухгалтеру осталось заполнить и распечатать.

Перейти на ПСН предприниматель может:

в любое время в течение года — если он находится на ОСНО;

только с начала календарного года — если применяет УСН или ЕНВД (п. 3 ст. 346.13, п. 1 ст. 346.28 НК РФ, письма ФНС от 20.09.2017 № СД-4-3/18795@, от 28.07.2017 № СД-4-3/14850).

Заявление на получение патента в 2020 году подается по по новой форме. А срок подачи продлен до 31 декабря.

Форму заявления на ПСН на 2021 год вы найдете в бухгалтерской программе БухСофт. А эксперты в онлайн-чате помогут его заполнить правильно.