За СЗВ-ТД начали штрафовать: как не подставить директора

Теперь за несвоевременную сдачу отчета СЗВ-ТД или за ошибки при заполнении начнуть штрафовать. При этом штраф получит должностное лицо.

Чтобы бухгалтеру не подставить директора и избежать неприятностей — в сервисе БухСофт Отчетность доступны бесплатные консультации от экспертов всем клиентам.

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За какие ошибки ввели штраф

С 1 января за несвоевременную сдачу отчета СЗВ-ТД либо сдачу отчета с неполными или недостоверными сведениями ПФР предупредит или оштрафует на сумму от 300 до 500 руб. за каждый отчет (п. 2 ст. 15.33.2 КоАП). Для компании штрафов нет, наказывают должностное лицо. Как правило, по умолчанию штрафуют директора.

О нарушении ПФР сообщает в трудинспекцию, которая составит протокол (п. 43 Инструкции, утв. приказом Минтруда от 22.04.2020 № 211н).

С сервисом БухСофт Отчетность клиенты защищены от штрафов и ошибок. На это есть несколько причин:

Проверка каждого отчета до отправки: вы можете загрузить отчет для самостоятельной проверки или проверить отчет вместе с онлайн-экспертом. Все зависит от выбранного тарифа. Настроенный персональный календарь в сервисе: напоминания будут приходить сразу на электронную почту, можно распечатать календарь из программы. Календарь подстраивается под режим налогообложения организации автоматически.

Стоимость сервиса БухСофт Отчетность — от 411 рублей в месяц. А работать удобно и безопасно. И вот почему:

Никаких доплат: формирование, тестирование отчетности. Загрузка из любых программ готовых ответов

Усиленная ЭЦП: уже включена в цену, оформление и получение не займет много времени

Работа с Электронными больничными листками: полная поддержка нового направления. Отправка листков в ФСС, автоматическая загрузка реестров

Премиум-опции тарифа Комфорт: помощь в сдаче отчетности в день обращения (консультации эксперта в чате и по телефону 24/7), справочная система, проверка контрагентов, ЭДО с контрагентами (1 000 входящих — бесплатно)

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