МРОТ вырос — нужно ли увеличивать зарплату? Как накажут за нарушения

Президентом подписан Закон от 29.12.2020 № 473-ФЗ, в котором установлен МРОТ на 2021 год. С 1 января зарплата тех, кто за месяц отработал полную норму рабочего времени, не может быть меньше 12 792 руб. Это федеральный МРОТ. Он влияет, в частности, на три пособия: больничные, по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет.

МРОТ и больничные

Что касается больничных, то в 2020 году появилось новое правило — за полный месяц больничный не может менее МРОТ. Это улучшило положение тех работников, у которых, например, был маленький страховой стаж (менее 8 лет). Конечно нужно учитывать еще и ставку.

Пример: Сотрудник работает по ставке 0,5. Берет больничный в 2021 году в январе с 11 по 15 число, расчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года. За это время его заработок составил 300 000 рублей. Работник трудится в местности, где действует районный коэффициент 15%. Считаем средний заработок: 300 000 / 730 = 410,96. МРОТ в 2021 году 12792. Считаем средний дневной заработок из МРОТ: 12792 / 31 = 412,65 Уже очевидно, что расчет по МРОТ выше, чем средний из фактического заработка. Значит пособие будем считать из МРОТ: 412,65 * 0,5 (ставка) = 206,33; 206,33 * 5 (дни больничного) = 1031,65; 1031,65 * 1,15 (районный коэффициент) = 1186, 40

Рис. 1 Пример Расчета из программы БухСофт

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Минимальная зарплата также может быть установлена в каждом регионе. Ее определяют субъекты РФ региональными соглашениями о минимальной зарплате. Как правило, региональная минимальная зарплата равна или больше федерального МРОТ. Если в субъекте применяются районные коэффициенты, то нужно учитывать, что они не входят в МРОТ и должны начисляться сверх его размера.

Например: сотрудник работает в местности, приравненной к районам Крайнего Севера в регионе, где действует районный коэффициент 15%, значит его минимальная зарплата в месяц должна быть не менее 12792 15% = 14710,80.

Обратите внимание, если у вас больничный переходящий, например, начался в декабре 2020 и продолжился в январе 2021 года, то для сравнения пособия в каждом отдельном месяце придется использовать разный МРОТ — в декабре он составлял 12130, а в январе уже 12792 рубля.

Отметим, что если сотрудник болел, то его заработок в неполностью отработанном месяце может быть и менее МРОТ. Возьмем данные предыдущего примера о больничном. Сотрудник болел с 11 по 15 января 2021 года (5 календарных дней, все они были рабочими). По производственному календарю у него в январе — 15 рабочих дней. Пусть его оклад составляет 18000 рублей. При подсчете зарплаты за январь бухгалтер сделал подсчет оклада:

18000 / 15 * 5 = 12000 — столько начислено сотрудники зарплаты.

При этом нет никакого нарушения, ведь он отработал неполный месяц.

Аналогично нужно рассматривать месяца, в которых сотрудник брал отпуск, оплачиваемый или без сохранения зарплаты, прогуливал и т.д.

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ФНС контролирует размер оплаты труда

МРОТ устанавливается с одной стороны чтобы гарантировать работникам защиту от необоснованного занижения зарплаты, а с другой стороны во избежание сокрытия налогооблагаемых доходов, неуплаты НДФЛ.

С целью контроля за размером оплаты труда работников Федеральной налоговой службой России разработаны контрольные соотношения к расчету по форме 6-НДФЛ (письмо ФНС России от 17 октября 2019 г. № БС-4-11/21381@) и расчету по страховым взносам (письмо ФНС России от 07.02.2020 г. № БС-4-11/2002@).

Контрольными соотношениями производится сопоставление средней заработной платы в расчете, представленном работодателем, с величиной МРОТ, а также с размером средней заработной платы в регионе по соответствующей отрасли (по данным Росстата).

Если работодателем в расчете 6-НДФЛ или в расчете по страховым взносам указан низкий размер заработной платы работников, налоговый орган направляет требование о представлении пояснений (пункт 3 статьи 88 НК РФ).

Представленные работодателем пояснения и документы рассматриваются налоговым органом. Если пояснения не представлены, либо если после их рассмотрения у налогового органа имеются основания предполагать факт занижения налогооблагаемой базы, определяются иные мероприятия налогового контроля, в том числе вызов на межведомственную комиссию по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам в соответствии с письмом ФНС России от от 25.07.2017 № ЕД-4-15/14490@.

В рамках информационного взаимодействия сведения о работодателях, выплачивающих низкую заработную плату работникам, направляются налоговыми органами в инспекцию по труду и органы прокуратуры для принятия мер в соответствии с предоставленными полномочиями.

Таким образом, работодателя могут проверить не только по заявлению обиженного работника, но и после сдачи отчетности по кадрам. Законодательное увеличение МРОТ должно быть сигналом каждому работодателю к проверке кадровых документов, трудовых договоров на соответствие текущему уровню минимальной зарплаты. внесению изменений в документацию по работникам, которая несомненно должна отразиться на фактическом увеличении денежных выплат сотрудникам.

Не стоит игнорировать новый МРОТ

Обязанность придерживаться МРОТ заложена в Конституции РФ (ст. 7, 27), ТК РФ (ст. 133, 133.1) и законе № 82-ФЗ (ст. 2, 3). Ее неисполнение грозит административной ответственностью по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которая определяет состав правонарушения: установление зарплаты в размере меньшем, чем предусмотрено трудовым законодательством.

Административное законодательство предусматривает следующие виды санкций при выплате зарплаты ниже МРОТ :

Предупреждение — применяется в отношении должностного лица;

Штраф в сумме 10 000 — 20 000 или 20 000 — 30 000 рублей — также применяется для ответственного должностного лица (при первом и повторном нарушениях соответственно);

Дисквалификация на 1-3 года — применяется в отношении виновного должностного лица, при выявлении повторного нарушения;

Штраф в пределах 1 000 — 5 000 или 10 000 — 30 000 рублей — применяется для индивидуального предпринимателя (при первичном и повторном правонарушении соответственно);

Штраф 30 000 — 50 000 применяется для юридического лица при первичном и 50 000 — 100 000 рублей при повторном нарушениях.

Статьей 145.1 УК РФ для предпринимателей и руководителей предусмотрена также уголовная ответственность в случае, если зарплата ниже МРОТ выплачивалась более 2 месяцев, это совершалось из корыстной или иной личной заинтересованности.

Уголовный кодекс предусматривает следующие виды наказаний:

Денежный штраф: 100 000 — 500 000 рублей в обычных случаях, 200 000 −500 000 при наступлении тяжких последствий;

Штраф в размере дохода осужденного за период до 3 лет в обычных случаях, либо от 1 года до 3 лет в случаях, повлекших тяжкие последствия;

Принудительные работы до трех лет (могут применяться с лишением права занимать определенные должности или без);

Ограничение свободы на срок до 3 лет либо на срок от 2 до 5 лет (при тяжких последствиях), также может применяться в совокупности с лишением права работы на определенных должностях.

Виновное лицо может избежать уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела выплатит заработную плату в нужном размере и возместит работникам пени, моральную компенсацию и другие выплаты, предусмотренные законом (при условии, что данное правонарушение совершено им впервые).

Выплата зарплаты меньше МРОТ, влечет за собой административную или уголовную ответственность. Важно понимать, что оба вида ответственности могут быть применены одновременно.

Кто проверит и накажет?

Закон РФ всегда на стороне работников. На практике нередко встречаются случаи, когда ежемесячная выплата ниже прожиточного минимума. Работник может обратиться в Трудовую инспекцию. Данная инстанция обязана организовать внеплановую проверку компании. В случае подтверждения фактов нарушения, инспектор предпримет необходимые меры по их устранению.

Кроме того работник вправе обратиться в органы Прокуратуры, которые тоже проверят работодателя по изложенным в заявлении обстоятельствам и, в случае подтверждения вины работодателя, привлекут его к ответственности.

В какой бы орган человек не обратился, каждая инстанция должна дать письменный ответ о наличии или отсутствии в действиях нанимателя нарушений трудового законодательства. По итогам рассмотрения жалобы (на это законом предусмотрено 30 дней) из службы должен прийти ответ о том, какая ответственность за выплату зарплаты ниже МРОТ предусмотрена для конкретной организации, а также какие меры приняты к

Работник в этом случае подает исковое заявление с фактическими доказательствами вины руководства с просьбой взыскать недополученную сумму заработка, а также с требованием выплатить компенсацию за задержку зарплаты.

После рассмотрения дела судовой орган выносит решение. К нанимателю применяются меры принудительного характера для удовлетворения интересов пострадавших.