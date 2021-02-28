Февральский СЗВ-ТД: когда и кому сдавать. Эксперты БухСофт отвечают на вопросы

До 15 февраля все работодатели должны отправить СЗВ-ТД на тех, на кого еще не сдали сведения раньше.

Эксперты БухСофт напоминают бухгалтерам, что пока используем старый бланк, новый изменится только с июля.

Кто обязан сдать СЗВ-ТД до 15 февраля

Если за весь 2020 год работник не прошёл ни одного кадрового мероприятия, сведения о нём включаются в СЗВ-ТД, подаваемую не позднее 15 февраля 2021 года. В ней отражаются факты о трудовой деятельности работника по состоянию на 1 января 2020 года:

приём на работу;

перевод;

установление новой профессии (квалификации).

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Это касается только тех работников, которые приняты до начала 2020 года, так как в отчете отражаются кадровые события, произошедшие в 2019 году или раньше.

Если у работника не было кадровых событий за весь 2020 год, но они были в январе 2021 года (кроме приема и увольнения), до 15 февраля 2021 года надо представить сведения о январском мероприятии и в этой же форме отразить сведения по состоянию на 1 января 2020 года.

Как сдавать СЗВ-ТД?

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