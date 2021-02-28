Мой первый опыт с электронным больничным: интервью с главбухом

Перефразируем классика: «Электронный больничный похож на привидение: все о нем говорят, но мало кто его видел». Героиня нашего интервью — главный бухгалтер малого предприятия, клиент бухгалтерской программы БухСофт. Она поделится с вами первым опытом работы с ЭЛН, а мы дополним ее рассказ полезными фактами, советами и наглядными иллюстрациями.

— Здравствуйте, Татьяна. Расскажите, пожалуйста, о своей организации: чем она занимается и сколько у вас сотрудников?

— У меня новая организация, штат растет, но пока совсем небольшой — меньше 10 человек. Занимаемся розничной торговлей.

— Расскажите, часто ли работники берут больничные? И кто занимается их оформлением — кадровик, бухгалтер?

— Нет, не часто. Как и у большинства маленьких компаний, у нас бухгалтер и кадровик в одном лице. Именно он и оформляет больничные.

Полезный факт от БухСофт: с 14.12.2020Минздрав расширил перечень лиц, которым оформят больничный. Теперь в него входят директора — единственные учредители.

— Как вы работали до 2021 года, были прямые выплаты или зачетная система? Нравится ли вам система прямых выплат? Стало удобнее?

— У нас была зачетная система. Мне кажется с прямыми выплатами намного проще. Гораздо удобнее, чем было раньше. Не нужно ходить и возмещать пособия.

— Раньше сотрудники приносили обычные листки нетрудоспособности, почему вдруг один из работников взял электронный? Может в поликлинике предложили или сам захотел?

— Сказал, что выдали в больнице, даже и не предлагали какие-то варианты. Просто дали листок бумаги и сказали отдать в бухгалтерию! Что он и сделал.

Полезный факт от БухСофт: работнику не обязательно предъявлять работодателю листок электронного больничного, достаточно продиктовать его номер.

Загрузка больничного в БухСофт

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— Чтобы работать с ЭЛН, надо зарегистрироваться в Единой интегрированной информационной системе «Соцстрах». А для этого нужно иметь регистрацию юрлица на Госуслугах и ЭЦП. Было это все или пришлось с нуля регистрироваться?

— У нас была самая простая отправка отчетности БухСофт, без подключения ЭЛН, на Госуслугах и в Единой интегрированной информационной системе «Соцстрах» мы не зарегистрированы. Все что мы сделали — просто подключили ЭЛН в БухСофт и получили все данные, введя номер электронного больничного листа.

— Помог ли как-то БухСофт консультациями?

— Да, техподдержка помогла с оформлением ЭЛН. Все сделали быстро — в один день подключили ЭЛН, в этот же день получили все данные от ФСС и вечером этого же дня отправили реестр.

— Расскажите, пожалуйста, поэтапно о работе с ЭЛН. Как она проходит в БухСофт Онлайн?

— Сначала нужно оформить заявку на изменение данных, для того чтобы у Вас появился ЭЛН.

Затем в Зарплате выбираем сотрудника, который принес больничный лист. Добавляем больничный лист. При добавлении выбираем «Загрузить из ФСС», отражаем номер больничного листа, его нам передал сотрудник.

Данные, которые отражает врач, будут отражены в программе автоматически. Проверяем расчет среднего заработка, пособия за счет работодателя и реквизиты для перечисления пособия. Сохраняем данные.

Полезный совет от БухСофт: при заполнении ЭЛН в графе «итого начислено» указывают полную сумму пособия, включая НДФЛ. ФСС посчитает и удержит налог самостоятельно.

Второй шаг — это отправка самого Реестра по больничному в ФСС. Для этого в больничном нажимаем «Выгрузить в реестр ФСС» и сохранить. После этого переходим в раздел Отчетность, еще раз проверяем данные перед отправкой и отправляем Реестр.

Работа по прямым выплатам в БухСофт:

Лайфхак от БухСофт: после того, как будет подключено ЭЛН, можно будет подписать реестр через мобильное приложение.

Если все верно, то на следующий день приходит ответ от ФСС. В Электронной отправке Реестр отображается, как принятый. В течении недели сотрудник получает пособие себе на карту.

— Какие рекомендации можете дать работодателям? Чего ждать, каких подвохов?

— Внимательно проверять данные по сотруднику, это позволит избежать ошибок и исправлений. У меня пока никаких сложностей не возникло, если делать все по инструкции, которую мне выслали сотрудники поддержки.

Полезный совет от БухСофт: если в электронном больничном листке допущена неточность, внесите исправление и повторно отправьте листок в ФСС с пояснением причины исправления.

— Какие шаги должен предпринять работник, чтобы его ЭНЛ организация приняла без проблем и быстро посчитала?

— Важно правильно сообщать данные об организации в своей поликлинике и своевременно приносить больничный лист, сразу в первый рабочий день после болезни. Тогда и выплаты придут быстро.

— Татьяна, мы благодарим вас за содержательный рассказ и желаем успехов и процветания вашей компании.

— Спасибо вам. Я надеюсь, мой скромный опыт поможет бухгалтерам, которые еще не сталкивались с ЭЛН.