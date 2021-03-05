Восемь чудес, которых сторонятся бухгалтеры (и зря)

Не удивительно, что бухгалтеры все новое принимают с осторожностью, это вообще свойственно людям, а бухгалтер взаимодействует с налоговой службой и несет серьезную ответственность. Поначалу так и было с электронной отчетностью, а в настоящее время большинство компаний уже обязаны отчитываться только в электронном формате. Стоит ли воспринимать современные достижения, как обязанность или как чудо?

Чудо первое: электронная отчетность — не надо из дома выходить

Все больше компаний малого бизнеса выбирают для общения с налоговой инспекцией и внебюджетными фондами именно электронный способ сдачи отчетности — это имеет целый ряд преимуществ:

сдавать декларации, отчеты и представлять необходимые документы вы можете в любое удобное время из дома или офиса;

любой сервис сдачи электронной отчетности регулярно обновляется с учетом последних изменений законодательства, обновляются формы отчетов и деклараций;

для заполнения документации применяются алгоритмы, исключающие основные ошибки, поэтому их наличие сводится к минимуму;

вы никогда не пропустите сроки подачи деклараций;

прозрачность ведения бизнеса — вся бухгалтерская и налоговая отчетность размещается в открытом доступе на сайте nalog.ru.

Сдавать отчетность можно в любое удобное для вас время. Вы не пропустите срок сдачи отчетности и не допустите ошибок. В сервисе БухСофт Отчетность вы можете сдавать отчетность с помощью эксперта — это поможет не допустить ошибку или оперативно решить возникший вопрос. Сейчас на годовую подписку действует скидка 20%. Сравните тарифы и цены прямо сейчас

Конечно есть и небольшие минусы. Сервисы сдачи электронной отчетности всегда платные, но даже маленькая компания может подобрать подходящее предложение по стоимости. Надо осваивать новую программу, это решается просто. У любого сервиса есть служба технической поддержки и вы быстро все освоите.

Чудо второе: бухгалтерия в облаке — мечта бухгалтера

На самом деле онлайн-бухгалтерия — не конкурент, а настоящий друг бухгалтера. Это удобный облачный сервис, который позволяет удаленно вести бухгалтерский и налоговый учет, кадровое делопроизводство для небольших компаний и ИП.

С помощью сервиса можно формировать первичную документацию, делать платежные поручения, автоматически разносить банковские выписки и делать проводки, формировать и сдавать отчетность.

Крупный бизнес тоже пользуется облачными сервисами: использует электронный документооборот, и сдает всю отчетность в электронном виде. Главный плюс — мобильность и доступность. Онлайн-бухгалтерия обычно работает просто в браузере, а доступ осуществляется по логину и паролю. Вы можете сделать срочные документы, находясь на даче или в отпуске за границей. Главбух контролирует удаленно работу подчиненных, ведь в онлайн-бухгалтерии может работать несколько пользователей.

Кстати! В бухгалтерской программе БухСофт многопользовательский режим не требует доплат. Также как и другие вип-опции в тарифе Комфорт. До конца недели бухгалтеры могут оформить годовую подписку на БухСофт, тариф Комфорт по цене Эконом. Ваша экономия составит 7 500 рублей. Узнать про акцию

Чудо третье: удаленная поддержка — ваша скорая помощь

Все сервисы онлайн-бухгалтерии оказывают услуги сопровождения своим клиентам. Поддержка — это возможность удаленно получать консультации по бухгалтерскому и налоговому учету, отчетности, кадрам. Например, обращаясь в поддержку БухСофт вы получаете разностороннюю помощь экспертов — бухгалтерскую, техническую, юридическую. И доплачивать за это не нужно — пользователи БухСофт не лимитированы в количестве обращений. Т.е. спрашивают сколько хотят и когда им удобно.

Настройка и исправление ошибок может осуществляться в удаленном режиме. Сопровождение программного обеспечения, настройки, обновления и т.д. вы также можете получить, не вызывая для этого специалиста.

Чудо четвертое: банковские приложения для бизнеса — банк и касса в смартфоне

Еще одно новое направление разрабатывают банки — банковские приложения для мобильных телефонов и планшетов. Приложения позволяют использовать их даже как полнофункциональную кассу.

Для этого надо установить на мобильное устройство кассовую программу и подключить фискальный регистратор. Мобильная онлайн-касса в телефоне подойдет для любой розничного магазина, пункта выдачи заказов, курьерской доставки. Вы сможете принимать платежи через интернет.

Чудо пятое: система быстрых платежей (СБП)

Приложение банка дает возможность следить за выписками, совершать платежи с мобильного устройства.

СБП представляет собой инструмент, который позволяет за несколько секунд переводить денежные средства по номеру телефона, в том числе на счет другого банка. Переводы по номеру телефона не новая функция банковских приложений, но если ранее такие переводы были ограничены внутрибанковскими операциями или банками-партнерами, то теперь это стандартная межбанковская операция для всех банков-участников СБП.

При помощи СБП скоро возможно будет не только осуществлять обычные платежи, но и выплачивать зарплату, что позволит существенно сократить расходы на комиссии.

Чудо шестое: электронный больничный — только номер прислать

Сегодня в России уже около 30% больничных выдаются в электронной форме. Электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН) полностью равнозначны бумажным.

В 2021 году бухгалтер обязан рассчитать и выплатить пособие по нетрудоспособности независимо от вида предоставленного больничного (бумажного или электронного). Поэтому компания должна заранее подготовиться к тому, что работник может просто сообщить номер ЭЛН вместо передачи бумажного больничного.

Организации надо зарегистрироваться на сайтах gosuslugi.ru и cabinets.fss.ru. На сайте ФСС в меню надо выбрать «Кабинет Страхователя», для входа в него использовать логин и пароль учетной записи сайта Госуслуг.

Правила взаимодействия между страхователем, медицинской организацией и ФСС при выдаче ЭЛН утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.12.2017 № 1567. Причем личный кабинет страхователя не является обязательным инструментом для взаимодействия с Фондом, для этих целей компании могут использовать как собственное доработанное программное обеспечение, так и Личный кабинет страхователя на сайте ФСС: https://cabinets.fss.ru/insurer/.

Теперь работнику не надо приносить больничный в бухгалтерию, достаточно только сообщить номер ЭЛН, любым удобным способом по интернету или телефону. Талон с номером больничного носит чисто информационный характер, сдавать в бухгалтерию его не нужно. Некоторые медицинские учреждения просто отправляют пациенту номер ЭЛН в сообщении на мобильный номер телефона.

Недавно мы рассказывали в блоге о том, как работать с электронным больничным, на примере одного из клиентов БухСофт.

Работодатель запрашивает информацию в информационной системе ФСС по номеру СНИЛС работника и номеру больничного. После получения сведений о сформированном ЭЛН, вносит в него сведения, необходимые для исчисления пособия, с указанием сведений о страхователе и застрахованном лице и подтверждает их усиленными квалифицированными электронными подписями главного бухгалтера, руководителя и страхователя.

Сотрудник в любое время может посмотреть сумму назначенного пособия в Личном кабинете получателей услуг на сайте ФСС: https://lk.fss.ru/recipient/. Для входа используется логин и пароль, необходимый для входа на Госуслуги.

Преимущества электронного больничного:

работник не может потерять или испортить ЭЛН, а в случае утраты им номера, его легко восстановить;

позволяет создать прозрачный документооборот с ФСС;

электронный больничный невозможно подделать;

при проведении фондом проверок представлять ЭЛН сотрудникам ФСС не потребуется.

Чудо седьмое: электронные трудовые — все данные есть на Госуслугах

С 1 января 2020 года в России была введена электронная трудовая книжка (далее — ЭТК). Электронный формат носит добровольный характер и позволяет сохранить бумажную трудовую книжку. ЭТК обеспечивает постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, и открывает работодателям новые возможности кадрового учета.

При необходимости сведения ЭТК будут предоставляться в виде бумажной выписки. Предоставить ее сможет нынешний или бывший работодатель (по последнему месту работы), а также управление ПФР или МФЦ (услуга предоставляется без привязки к месту жительства или работы человека).

Преимущества электронной трудовой книжки:

удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности;

минимизация ошибок, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности;

дополнительные возможности дистанционного трудоустройства;

новые возможности аналитической обработки данных о трудовой деятельности для работодателей и госорганов;

высокий уровень безопасности и сохранности данных.

ЭТК позволяют оперативно передавать и хранить информацию о трудовой деятельности сотрудника в ПФР, заказать и получить данные можно на сайте Госуслуг.

Ну, и, как вы уже догадываетесь, в БухСофт полностью реализована работа с электронными трудовыми.

Чудо восьмое: онлайн-кассы

Напомним, что с 1 июля 2021 заканчивается срок отсрочки по применению онлайн-касс для ИП без работников, которые оказывают услуги населению или продают продукцию, сделанную собственными руками.

Без онлайн-кассы после 1 июля 2021 смогут работать только:

продавцы:

газет, журналов;

мороженого, безалкогольных напитков на розлив;

продукции с автоцистерн: квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой;

сезонных овощей и бахчевых культур;

на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах;

товаров из ручных тележек, лотков и иных приспособлений, включая торговлю в пассажирских поездах и самолетах;

ведущие торговлю в труднодоступных местностях.

ИП на патенте при оказании отдельных видов услуг:

химчистка;

услуги прачечных;

ремонт и пошив кожаных и меховых изделий и некоторых др.

Стоит ли оставшимся льготникам с правом работать без онлайн-кассы задуматься о ее приобретении или продолжать работать по старинке?

Давайте посмотрим, какие преимущества дает работа с онлайн-кассой:

кассовая документация значительно упрощается;

выездные проверки в отношении ИП происходят редко;

современные онлайн-кассы синхронизируются с бухгалтерией, что позволяет упростить ведение налогового и бухгалтерского учета;

онлайн-кассу можно зарегистрировать дистанционно, без посещения налоговой инспекции, если приобрести у оператора фискальных данных электронную цифровую подпись.

ИП на УСН «доходы минус расходы» или ОСН, могут включить затраты на приобретение онлайн-кассы в состав расходов. А ИП на УСН «доходы» или патенте уменьшить налоговую базу на расходы по приобретению ККТ не смогут.

Вместе с онлайн-кассой необходимо приобрести еще фискальный накопитель. Если для вас это дорого, можно взять в аренду полный комплект. Такая услуга доступна у многих операторов.