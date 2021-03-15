Прямые выплаты и электронные больничные: бизнес рад, сотрудники в панике

С 2021 года прямые выплаты стали обязательными для всех регионов. А электронные больничные листки пустили в массовый оборот. Пока сотрудник вправе принести бумажный больничный, но с 2022 года ЭЛН будут обязательными для всех.

Эксперты бухгалтерской программы БухСофт провели опрос среди бухгалтеров малого бизнеса и спросили их мнение о переходе на прямые выплаты, а также об электронных больничных листах.

Как выяснилось — бизнес рад, сотрудники — не очень.

Какие положительные стороны вы видите в переходе на ЭЛН?

Из опроса экспертов БухСофт, 52 % респондентов сказали, что это экономит время бухгалтера, 57 % высказались, что с электронными больничными тяжелее принести липовый бюллетень.

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Как давно вы работаете по Прямым выплатам через ФСС?

Эксперты БухСофт выяснили что 53,9 % опрошенных бухгалтеров уже давно работают с прямыми выплатами, при этом, 39 % бухгалтеров сказали, что в 2019 году электронные больничные были совершенно не востребованы у работников. И лишь 6,5 % высказались о том, что сотрудники начали приносить только электронные больничные.

И только в 2020 году намечается динамика роста ЭЛН. Хоть и вырос % тех, кто стал приносить электронные больничные, сотрудники все же старались закрывать болезнь «по-старинке».

Для бухгалтера ЭЛН — облегчение работы, но есть и отрицательные стороны. Например, 62,9 % опрошенных отметили, что стало сложно исправлять ошибки.

Также нельзя оставить в стороне финансовый вопрос — 30 % опрошенных недовольны, что для работы с ЭЛН нужна усиленная ЭЦП. 26 % — считают отрицательным моментом, что для работы с ЭЛН нужны дополнительные ПО.

А что работники?

Как говорит результат опроса экспертов БухСофт, довольны переходом на прямые выплаты только 48,5 % опрошенных, при этом 30,6% отметили, что это удобно только для организации, но не для сотрудника. Т.е. сами получающие выплату не слишком довольны. Долго ждать и есть опасения о судьбе выплаты из ФСС. И эти опасения вполне объективны — если ранее ждать приходилось организации, то, теперь, в роли ждущего становится сам заболевший.

Вывод напрашивается сам собой — для бизнеса прямые выплаты огромный плюс. ЭЛН — это удобство для бухгалтера. Нет необходимости заполнять вручную реестры. Для населения — сами прямые выплаты пока непонятный зверь, к которому уже не войдешь в кабинет и не потребуешь оплатить больничный, если что-то не пришло. Ранее любой сотрудник мог обратиться к бухгалтеру или кадровку за разъяснением выплаты во время болезни. А теперь? Вопрос остается открытым.

А ЭЛН — наше население приросло к бумаге, да и, по-сути, если в поликлинике завис компьютер и, например, статус больничного «открыт», «продлен» — опять гонять сотрудника к врачу, чтобы закрыли. По старинке для сотрудника — надежнее.

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