ИП сдают новую форму отчета в Росстат. Заполнить ее можно в БухСофт

Сведения о деятельности за 2020 год по форме № 1-предприниматель сдают все индивидуальные предприниматели. В 2020 году была утверждена новая форма отчета. Эксперты БухСофт уже обновили отчет — его можно заполнить и распечатать в программе БухСофт.

Как не ошибиться в заполнении?

При подготовке отчета в программе БухСофт, обратите внимание на контрольные вопросы Росстата, они появляются после нажатия на кнопку «Проверить» и выделены красной рамкой.

В какие сроки нужно сдать отчет 1-Предприниматель?

ИП может представить форму 1-предприниматель следующими способами:

через Единый портал госуслуг . Тогда срок подачи формы — до 1 мая 2021 г.;

на бумаге непосредственно в отделение Росстата или путем отправки по почте — до 1 апреля 2021 г.;

в электронном виде — до 1 апреля 2021 г.

Подключите сервис БухСофт Отчетность — Вы сможете отправлять отчеты во все инспекции и фонды, а персональный эксперт поможет составить любой отчет с нуля или вместе с вами исправит ошибку. Сегодня для вас действует скидка 20 % на тариф Комфорт.