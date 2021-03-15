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БухСофт
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ИП сдают новую форму отчета в Росстат. Заполнить ее можно в БухСофт

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Сведения о деятельности за 2020 год по форме № 1-предприниматель сдают все индивидуальные предприниматели. В 2020 году была утверждена новая форма отчета. Эксперты БухСофт уже обновили отчет — его можно заполнить и распечатать в программе БухСофт.

Перейти и подготовить в БухСофт

Как не ошибиться в заполнении?

При подготовке отчета в программе БухСофт, обратите внимание на контрольные вопросы Росстата, они появляются после нажатия на кнопку «Проверить» и выделены красной рамкой.

В какие сроки нужно сдать отчет 1-Предприниматель?

ИП может представить форму 1-предприниматель следующими способами:

  • через Единый портал госуслуг. Тогда срок подачи формы — до 1 мая 2021 г.;
  • на бумаге непосредственно в отделение Росстата или путем отправки по почте — до 1 апреля 2021 г.;
  • в электронном виде — до 1 апреля 2021 г.

Подключите сервис БухСофт Отчетность — Вы сможете отправлять отчеты во все инспекции и фонды, а персональный эксперт поможет составить любой отчет с нуля или вместе с вами исправит ошибку. Сегодня для вас действует скидка 20 % на тариф Комфорт.

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Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
БухСофт
Бухгалтерская программа для малого бизнеса
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