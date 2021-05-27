Обязательные новые коды для СЗВ-ТД

В новой форме СЗВ-ТД меняется порядок заполнения графы «Код выполняемой функции». В бухгалтерской программе БухСофт уже обновлены коды из Общероссийского классификатора занятий.

С 1 июля графа «Код выполняемой функции» станет обязательной и заполнять ее надо будет кодами.

В БухСофт вы сможете сразу увидеть должность, какой код нужно присвоить в СЗВ-ТД, а, также, описание должности.

В карточке должности вы можете выбрать код выполняемой функции.

А если у вас остались вопросы — напишите эксперту в чат программы. Вам помогут сегодня же.