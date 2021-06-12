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Только 3 дня при оплате сервиса БухСофт Отчетность - ЭЦП в подарок!

Для рубрики Электронная отчетность
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Для отправки отчетности выбирайте сервис БухСофт Отчетность — ЭЦП уже включена в стоимость, оплачивать отдельно ее не нужно.

Бухгалтеры могут выбрать подходящий тариф для работы. В тарифе Комфорт в вопросах отчетности поможет эксперт-бухгалтер. Безлимитные консультации вы сможете получать в любое удобное для вас время.

Плюс 6 вип-сервисов бухгалтеры получают в подарок.

Узнать про тариф Комфорт

Для небольших организаций оптимальным решением послужит тариф Старт. Отправлять отчеты можно во все инспекции и фонды, и тестирование поможет не ошибиться бухгалтеру.

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Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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