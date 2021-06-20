Ответы от БухСофт на самые актуальные вопросы об ЭЦП с 1 июля 2021 года. Запись вебинара внутри

11 июня, в пятницу, прошел вебинар «Новые ЭЦП с 1 июля. Получить у оператора или бежать в ФНС?». Лектор ответила на главные вопросы: что делать, если ЭЦП истекает до 1 июля или заканчивается в период после 1 июля; как получить подпись в ФНС, и что будет с ЭЦП в 2022 году.

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Однако у участников вебинара все равно осталось много вопросов.

На них ответили:

Елена Новикова, руководитель продуктов БухСофт

Алена Бондарева, руководитель по направлению электронной отчетности

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Ответы на вопросы о сроке действия электронных подписей

«Удостоверяющий центр продлил аккредитацию. В таком случае, если ЭЦП заканчивается после 1 июля 2021 года, можно ли ее продлить в УЦ и работать до 1 января 2022 года?»

Да, можно спокойно продлевать электронную подпись в коммерческом УЦ, если у него пройдена аккредитация.

«Если удостоверяющий центр прошел аккредитацию, то выданные им ключи на сотрудников по доверенности можно использовать до конца действия ключа или тоже до 01.01.2022?»

Электронные подписи, которые получили физлица, действуют до конца срока действия без ограничений 01.01.2022. После истечения срока действия КЭП физлица нужно продлевать у коммерческого спецоператора, налоговая их выдавать не будет.

«Ключ получен у крупного, прошедшего аккредитацию центра, и действует до июля 2022 года. Он будет действовать до конца срока или до 01.01.2022?»

Вопрос, на который пока нет ответа. В информации по пилотному проекту и разъяснениях для спецоператоров содержалась информация, что после переаккредитации их подписи будут действовать до истечения срока действия КЭП. Т. е. получалось, что если в декабре оформить КЭП на 15 месяцев у коммерческого спецоператора, то она будет действовать до 2023 года. Это позволяет обеспечить плавность перехода к КЭП ФНС. В конце мая вышло письмо, в котором был обозначен срок окончания действия подписей коммерческих УЦ — 1 января 2022 года. Изначально такое требование касалось только тех спецоператоров, которые не прошли переаккредитацию. Отправлены запросы регулятору по уточнению сроков действия коммерческих удостоверяющих центров. Ждем ответ. Когда появятся разъяснения регулятора, мы разместим информацию на buhsoft.ru.

«Срок действия ЭЦП заканчивается 15.06.2021. Можно ли сейчас сделать подпись в ФНС или хотя бы с 01.07.2021 в Твери? Будет ли действительна новая ЭЦП после 01.01.2022 г. до окончания срока её действия, сделанная в прежнем коммерческом удостоверяющем центре, который прошел аккредитацию?»

Если есть желание получить подпись именно в ФНС, нужно обратиться в территориальное отделение УЦ ФНС и узнать о такой возможности. Если центр не готов, то обратитесь до 1 июля к любому коммерческому спецоператору, а после 1 июля, к УЦ, который прошел аккредитацию, и получите КЭП у него. По поводу срока действия КЭП, выпущенных коммерческими УЦ, ждем разъяснений. Пока срок ограничен 1 января 2022 г.

«Если сейчас получить сертификат электронной подписи в ИФНС, то автоматически прекратится действующая УКЭП, выданная коммерческим УЦ?»

Выпуск сертификата в ФНС не аннулирует подпись, полученную в коммерческом УЦ. Они никак не связаны между собой. С подписью ФНС можно прийти к любому спецоператору, она ни к кому не привязана.

«Если имеется действующая ЭЦП, то к 1 июлю ничего менять не надо, отчетность можно сдавать по ней?»

Верно. Если срок действия ЭЦП истекает в 2022 году, то стоит подождать конца года, пока ситуация прояснится. Возможно, не придется перевыпускать до завершения срока.

Ответы на вопросы об аккредитации операторов

«Если центр прошел аккредитацию, то в ИФНС не обязательно получать? Можно, как обычно, продлевать у своего центра?»

Если подпись заканчивается в июле-августе, то лучше продлить ее у своего коммерческого УЦ. Если позже — дождитесь разъяснений ФНС по поводу того, будут или нет действовать подписи аккредитованных коммерческих УЦ в 2022 году. Пока существует одно письмо, в котором сказано, что с 1 января 2022 года для организации действует только подпись, выданная УЦ ФНС.

«Если удостоверяющая организация прошла аккредитацию, все равно надо будет в 2022 году получать подпись в ФНС, ЦБ и Казначействе?

Да, на сегодняшний день информация такая. Если дополнительных разъяснений от ФНС по срокам действия подписей аккредитованных коммерческих УЦ не будет, к 1 января нужно будет получить подпись ФНС. Дальше необходимо отправлять отчетность через своего спецоператора или учетную программу. Подписывать документы начнете новой подписью.

«Как можно узнать об аккредитации оператора?»

Информацию об аккредитации можно посмотреть на сайте Минцифры. Обновляют список примерно раз в месяц. Если работаете с партнером, а не с головной организацией (УЦ), то ищите информацию по головной организации. На каждого партнера отдельно документы не подают.

«Крупный оператор ЭДО сообщил, что получит аккредитацию после 01.07.2021, но пообещал, что из-за этого проблем у владельцев его подписей не будет. Это правда так?»

Если до 1 июля Удостоверяющий центр не успевает пройти аккредитацию, то он не может выдавать новые и пролонгировать текущие подписи. Однако весь функционал отправки будет работать в полном объеме. Это значит, что действующей подписью вы сможете подписать отчетность и отправить ее в принимающую инстанцию.

«Подпись действует до середины августа, но центр не получил аккредитацию. Получит он ее или нет — неизвестно. Что делать в этом случае?»

До середины августа подписывайте документы своей ЭЦП, она продолжает действовать. В августе обратитесь в территориальное отделение УЦ ФНС, или к аккредитованному коммерческому УЦ.

«Как узнать истечение срока действия аккредитации выдавшего сертификат центра?»

Посмотреть срок действия аккредитации можно на сайте Минцифры.

«Работаю как уполномоченная бухгалтерия. Мои подписи будут действительны после 1 января?»

Пока не известно. Если в течение лета информация не прояснится, безопаснее с сентября или уже сейчас, по мере окончания сроков действия ЭЦП, начать переводить клиентов на подписи ФНС. С нового года уполномоченные лица организаций должны будут использовать подпись физлица. Подпись физлица нужно получить у вашего спецоператора (коммерческий УЦ). В ней будут указаны только Ф.И.О. сотрудника без информации об организации, которую он представляет. При подписании документов сотрудникам нужно будет подтверждать полномочия — прикладывать электронную доверенность, подписанную ЭП руководителя. Формат и способ генерации доверенности пока также отсутствует. Если до конца года его не примут, подписывать документы придется подписями руководителей юрлиц.

Вопросы о получении ЭЦП

«Можно иметь две подписи: ИФНС и оператора?»

Да, можно.

«ЭЦП можно будет получить на всех сотрудников организации, которые участвуют в ЭДО?»

Да, на каждого сотрудника можно получить подпись физлица. До 1 января 2022 года, чтобы счета-фактуры и другие документы, подписанные и отправленные по ЭДО, имели силу, их нужно подписывать ЭЦП руководителя юрлица, полученного у коммерческого УЦ или у УЦ ФНС. В 2022 году можно будет подписывать ЭЦП физлица. Также потребуется прикладывать машиночитаемую доверенность, заверенную подписью директора.

«Для подписания документов в банк, УКЭП оформлять в ЦБ?»

Нет, УКЭП в ЦБ оформляют только:

кредитные организации;

операторы платежных систем;

некредитные финансовые организации.

Юрлица и предприниматели оформляют подпись в ФНС и ей подписывают документы в Банк.

«Непонятно, подпись нужно обязательно получать в ифнс, или у своего оператора?»

До 1 июля получайте и продлевайте ЭЦП у своего спецоператора. После 1 июля уточните у своего оператора, пройдена ли у него переаккредитация. Если да, то можно получить подпись у него, если нет — получите подпись в УЦ ФНС.

«На директора ООО также оформлено ИП. Может ли директор получить в ИФНС КЭП на юрлицо бесплатно?»

Да, может. ЭЦП для организации в ФНС может получить только лицо, указанное в выписке ЕГРЮЛ: вне зависимости от указанной там должности или наличия у этого лица ИП.

«Кто будет подписывать отчетность компании, которая находится на бухгалтерском обслуживании. Ведь доверенность можно получить только на работника организации?»

К 1 января 2022 года в ФНС нужно получить подписи на каждое юрлицо, которое находится на бухгалтерском обслуживании. Сотруднику, который подписывает отчетность этих организаций, нужно будет сделать подпись физлица. К концу года должна появится машиночитаемая доверенность, которая будет генерироваться и хранится на серверах ФНС. От каждой организации нужно будет получить такую доверенность. После этого можно будет сдавать отчетность.

«Наша организация — ломбард. Мы подотчетны ЦБ. Куда обращаться за подписью?»

Квалифицированную электронную подпись кредитных организаций, операторов платежных систем, некредитных финансовых организаций и индивидуальных предпринимателей можно будет получить в Удостоверяющем центре ЦБ. Ломбарды являются некредитными финансовыми организациями на основании ст. 76.1 86-ФЗ.

«Можно ли КЭП получить дистанционно в ФНС при действующем сертификате?»

Нет, обязательна личная явка руководителя.

«На гендиректора надо уже сейчас менять подпись в ФНС или к 2022 году?»

Зависит от срока действия ЭЦП. Если заканчивается до конца 2021 года — продлить ее можно в любом коммерческом аккредитованном удостоверяющем центре, либо получить в ФНС с 1 июля. Если заканчивается в 2022 году, то безопасней подождать окончательное решение по поводу сроков действия ЭЦП, выданных коммерческими УЦ: либо она продолжит действовать до окончания своего срока, либо до 01.01.2022.

«Организация фактически находится в Москве, но юрадрес в другом регионе. Куда обращаться за подписью руководителя?»

Обратитесь в свою территориальную налоговую или на горячую линию ФНС: 8-800-222-22-22.

«В налоговой для получения подписи требуют защищенный носитель. Это правомерно?»

Правомерно. 63-й-ФЗ передал полномочия по выпуску КЭП Удостоверяющему центру ФНС. Деятельность УЦ ФНС регламентирует приказ ФНС России от 30.12.2020 № ВД-7-24/982@. В приказе сказано: «В пунктах выдачи УЦ ФНС России заявителем предоставляется носитель ключевой информации, оснащенный интерфейсом универсальной последовательной шины (ТИП А), сертифицированный федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим реализацию государственной политики, организацию межведомственной координации и взаимодействия, специальные и контрольные функции в области государственной безопасности. Удостоверяющий центр создает ключ ЭП и ключ проверки ЭП для заявителя в соответствии с правилами пользования средствами криптографической защиты информации, согласованными с Федеральной службой безопасности Российской Федерации в соответствии с приказом ФСБ России № 66.»

Когда вышло письмо ФНС от 12 мая, оно просто конкретизировало токены, попадающие под эти требования.

«Сейчас в организации две подписи на гендиректора. Одной пользуется бухгалтерия, чтобы сдавать отчетность. Другой ЭЦП пользуется отдел, который занимается тендерами. Работаем удаленно. Как будет теперь?»

До 1 января 2022 года директору нужно получить подпись в ФНС. Главному бухгалтеру в коммерческом УЦ надо будет получить подпись физлица. В вашей учетной программе или у спецоператора к концу года появится возможность сгенерировать машиночитаемую доверенность, которая подписывается подписью директора, и дает право главному бухгалтеру сдавать отчетность. Если тендерами занимается отдельный сотрудник, ему также нужно получить отдельную подпись физ.лица.

«Первые лица компаний получают подпись только в ИФНС, ЦБ или Казначействе?

С 1 января 2022 года получать подпись первые лица компаний могут только в ИФНС, ЦБ, Казначействе. До 1 июля 2021 можно получить в любом УЦ, а после 1 июля 2021 — можно продлить у аккредитованного УЦ или в УЦ ФНС.

«Если я одновременно директор ООО и главный бухгалтер, то я могу иметь две подписи: от ФНС и коммерческого УЦ?»

ФНС выдает ЭЦП только на лицо, указанное в выписке ЕГРЮЛ. Если у главбуха есть ЭЦП, выданная коммерческим УЦ, то она продолжит действовать до истечения своего срока. При необходимости можно дополнительно получить подпись физлица, в этом случае вы сами себе будете подписывать доверенность.

«ИП может получить ЭЦП в ИФНС?»

Верно. Руководители юрлиц, ИП и нотариусы могут получить ЭЦП в ФНС с 1 июля.

«Может ли директор, как и раньше, получить ЭЦП у аккредитованного центра, или только в ФНС?»

С 1 июля до конца года можно получить ЭЦП в любом аккредитованном по новым правилам коммерческом удостоверяющем центре или в УЦ ФНС.

«ЭЦП для передачи документов в систему ЕГАИС тоже оформлять через ФНС?»

Достаточно будет получить одну подпись в УЦ ФНС, она будет применима в том числе для ЕГАИС.

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Ответы на технические вопросы про новые ЭЦП

«Какие OID будут в ЭЦП от ФНС?»

OID — расширения УКЭП для электронных торговых площадок. Точной технической информации нет. Ожидается, что торговые площадки будут доработаны под КЭП ФНС, возможно будет добавлен новый единый OID.

«УКЭП от налоговой будет годна для работы на ЭТП (аукционы, котировки), в электронных магазинах (ПорталПоставщиков)?»

Да, УКЭП ФНС должна будет работать на всех площадках.

«Какая ЭЦП нужна, чтобы участвовать в торгах?»

Та подпись, которая у вас есть сейчас до истечения ее срока действия, но не позже 1 января 2022 года. После истечения срока действия подписи, либо после 1 января, понадобится подпись от ФНС.

«Подпись физлица можно получить в ФНС и использовать ЭЦП для участия в торгах?»

В ФНС вы получаете подпись только на руководителя организации. Она будет подходить для торгов. Подпись для физлица нужно будет получать в аккредитованном УЦ. Она будет применима для участия в торгах только вместе с машиночитаемой доверенностью.

«Правда, что записываться ЭЦП будет на только на определенный токен? Стоимость данных токенов уже от 1 500 рублей».

Да, правда. Мы в БухСофт рассматриваем возможность заказать для своих клиентов подарочные токены или токены по льготной цене. УЦ ФНС поддерживает ключевые носители формата USB Тип-А, в частности: Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, ESMART Token ГОСТ и другие, соответствующие установленным требованиям.

«У ФНС есть площадка для отправки отчетности ЮЛ?»

Отправка осуществляется пока только через спецоператоров или учетные программы.

«Когда ЭЦП станет единой для всех случаев представления? Не может же „собственноручная“ подпись быть разной в случае подписания в разных ситуациях».

Налоговая служба обещает, выпускаемая удостоверяющим центром ФНС электронная подпись будет применима для отправки отчетности, подписания любых электронных документов, а также других площадок — электронные торги, портал гос.услуг, ЕГАИС и т. д.

«Как понять, какой подписью подписал счет-фактуру поставщик: усиленной или нет? В оттиске подписи этой информации нет. Хотя от этого зависит вычет НДС».

Спецоператоры проверяют эту информацию при отправке документа. При необходимости можно распарсить файл подписи, или обратиться к своему спецоператору.

Ответы на вопросы про электронные подписи спецоператоров

«Если пользуемся БухСофт Электронная отправка, то можно совсем не получать КЭП от ФНС?»

Зависит от срока действия ЭЦП. Если она заканчивается в период с июля по декабрь 2021 года, то выпустить ЭЦП можете через БухСофт, либо получить в ФНС. В 2022 году получить ЭЦП можно будет только в ФНС. Но такую ЭЦП также можно будет использовать в сервисе БухСофт.

«Будут ли действовать ключи ИФНС на платформах СБИС, Тензор и т. д. Что будет с программами по сдаче отчетности?»

Подпись ИФНС не привязана ни к одной системе отправки и будет действовать на всех платформах. Учетные программы тоже с ними будут работать. Для того, чтобы отправлять отчетность из БухСофт нужно будет указать в программе сертификат ФНС, аналогично будут работать другие программы.

«Контур Экстерн предоставляет усиленную квалифицированную подпись или нет?»

По вопросу выпуска и пролонгации подписей Контуром, лучше обращаться непосредственно к спецоператору, либо отслеживать факт аккредитации на сайте Минцифры. В целом, все по общему правилу — до 1 июля предоставляет. После — предоставляет, если пройдет переаккредитацию. Уже выпущенные подписи продолжают действовать.

«Если подпись продлена СБИС до июля 2022 года, можно сдавать отчеты в ФНС, ФСС, ПФР?»

Вопрос до конца не урегулирован. По данным на текущий момент, срок действия КЭП, выпущенных коммерческими удостоверяющими центрами, в том числе прошедшими переаккредитацию, заканчивается 1 января 2022 года.

«Если КЭП у ИП заканчивается 08.07.2021 года, нужно ли в обязательном порядке получить КЭП в ФНС или можно продлить и работать через Калугу Астрал?»

Рекомендуем продлить до 01.07.2021 года, чтобы спокойно встретить отчетную кампанию в июле. Выпущенная ЭЦП в таком случае будет действовать минимум до конца года. Ближе к концу года станет ясно, перевыпустить ее у аккредитованного спецоператора, или же получить в ФНС.

«Может ИП получить в ФНС КЭП для себя, а отчетность сдавать через Калугу Астрал? Подпись этого оператора действительна до мая 2022 года».

Да, может. Наличие ЭЦП от ФНС не повлияет на действие ЭЦП, уже выпущенной у спецоператора. Однако, по информации на июнь, ЭЦП, выпущенные коммерческими спецоператорами, прекратят действие 1 января 2022.

«Можно директору не обращаться в ФНС, а как обычно получить подпись у Калуги Астрал?»

Да, можно.

«Калуга Астрал сможет выдавать КЭП директору без доверенности в 2022 году?»

Нет, с 1 января 2022 года выдавать подписи руководителям юрлиц смогут только УЦ ФНС. Требуется личная явка. По доверенности получить подпись будет нельзя.