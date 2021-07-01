Ура, свершилось! Наконец-то можно собраться очно на юбилейной конференции от БухСофт

14 июля в Москве состоится юбилейная конференция от БухСофт. Вы узнаете об актуальных мерах поддержки, обо всех изменениях в работе и отчетности и многое другое.

Юбилейная конференция пройдет 14 июля, в среду. Начало мероприятия в 10-00 по адресу: Москва, Цветной бульвар, д. 11, стр. 2.

На конференции вы узнаете:

Как сдавать налоговую отчетность за 2 квартал: изменения, проверки и штрафы.

Когда бухгалтер еще и кадровик: ключевые изменения в работе с кадрами и отчетностью в ПФР.

Переход на онлайн-кассы с 1 июля: к чему готовиться малому бизнесу.

Бухгалтер на фрилансе: свобода или наказание.

На мероприятии можно присутствовать лично, или же посмотреть онлайн-трансляцию. Выберите удобный для вас вариант.