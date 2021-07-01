Ура, свершилось! Наконец-то можно собраться очно на юбилейной конференции от БухСофт

14 июля в Москве состоится юбилейная конференция от БухСофт. Вы узнаете об актуальных мерах поддержки, обо всех изменениях в работе и отчетности и многое другое.
Юбилейная конференция пройдет 14 июля, в среду. Начало мероприятия в 10-00 по адресу: Москва, Цветной бульвар, д. 11, стр. 2.
На конференции вы узнаете:
- Как сдавать налоговую отчетность за 2 квартал: изменения, проверки и штрафы.
- Когда бухгалтер еще и кадровик: ключевые изменения в работе с кадрами и отчетностью в ПФР.
- Переход на онлайн-кассы с 1 июля: к чему готовиться малому бизнесу.
- Бухгалтер на фрилансе: свобода или наказание.
На мероприятии можно присутствовать лично, или же посмотреть онлайн-трансляцию. Выберите удобный для вас вариант.