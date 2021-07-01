Последний день акции: доступ к вип-сервисам БухСофт

Сегодня заканчивается акция на программу БухСофт, тариф Комфорт. Вы оплачиваете эконом-тариф, а работаете в ВИП-версии программы.
- Круглосуточная поддержка экспертов. День в день по любым вопросам: бухгалтерским, кадровым и юридическим.
- ЭДО с контрагентами. Входящие — бесплатно. 1000 исходящих документов бесплатно.
- Справочная система для бухгалтера. Нормативка, инструкции, формы документов.
- Проверка контрагентов. Отчет о должной осмотрительности с подписью ФНС.
- Распознавание первички. По скану и фото документа.
Также Вам доступен весь функционал программы БухСофт:
Бухгалтерская программа:
- все блоки: бухгалтерия, зарплата и кадры, формирование и тестирование отчетности;
- онлайн-калькуляторы: отпускные, больничные, стаж;
- многопользовательский режим и бесплатные обновления;
- интеграция с онлайн-кассами и Тинькофф.
Отправка отчетности:
- ФНС, ПФР, ФСС, Росстат.
- Оформление ЭЦП за 24 часа без очередей и суеты.
- Проверка отчетности по контрольным соотношениям налоговиков.
Предложение лимитировано — оплатить счет нужно за 24 часа.