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Последний день акции: доступ к вип-сервисам БухСофт

Для рубрики Онлайн-бухгалтерии
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Сегодня заканчивается акция на программу БухСофт, тариф Комфорт. Вы оплачиваете эконом-тариф, а работаете в ВИП-версии программы.

Хочу заказать доступ к ВИП-версии

  • Круглосуточная поддержка экспертов. День в день по любым вопросам: бухгалтерским, кадровым и юридическим.
  • ЭДО с контрагентами. Входящие — бесплатно. 1000 исходящих документов бесплатно.
  • Справочная система для бухгалтера. Нормативка, инструкции, формы документов.
  • Проверка контрагентов. Отчет о должной осмотрительности с подписью ФНС.
  • Распознавание первички. По скану и фото документа.

Заказать консультацию

Также Вам доступен весь функционал программы БухСофт:

Бухгалтерская программа:

  • все блоки: бухгалтерия, зарплата и кадры, формирование и тестирование отчетности;
  • онлайн-калькуляторы: отпускные, больничные, стаж;
  • многопользовательский режим и бесплатные обновления;
  • интеграция с онлайн-кассами и Тинькофф.

Отправка отчетности:

  • ФНС, ПФР, ФСС, Росстат.
  • Оформление ЭЦП за 24 часа без очередей и суеты.
  • Проверка отчетности по контрольным соотношениям налоговиков.

Предложение лимитировано — оплатить счет нужно за 24 часа.

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Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
БухСофт
БухСофт
Бухгалтерская программа для малого бизнеса
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