Запрет на указание ИНН фирмы, секвестр перечня кодов и другие новшества в заполнении платежек

Что может быть приятней очередной новости о том, что платежные поручения следует теперь заполнять по-иному! Испытываете удивление, а не радость? Или вообще пропустили эту «сенсацию» за текущими делами? Скорее читайте, а то не миновать штрафов и «заблудившихся» платежей.

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ИНН фирмы указывать запрещено!

С 17 июля введено новое правило при заполнении платежных поручений: запрет на указание ИНН фирмы при оформлении распоряжения на осуществление перевода в бюджет за частных лиц.

Новая редакция Правил указания информации (утв. приказом Минфина от 12 ноября 2013 г. № 107н) запрещает организации при составлении платежных поручений на переводы, осуществляемые в бюджет за физическое лицо, указывать свой ИНН. Это касается и удержаний из зарплаты работников в счет погашения задолженностей, и уплаты за частное лицо обязательных платежей (налоговых, таможенных и прочих). Таким образом, заполняя реквизите «ИНН плательщика» в указанных случаях проставляйте ИНН физического лица, а не своей фирмы.

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Когда задолженность не погасят

Еще одно изменение связано с информацией, идентифицирующей платеж, т.е. КБК и УИН. Когда хозяйствующий субъект самостоятельно исчисляет налог, то платеж идентифицируется по КБК, и в поле 22 «Код» следует проставлять ноль («0»). Что до УИН, также проставляемого в поле 22, то его формирует администратор налога, т.е. налоговая инспекция, указывая его среди прочих реквизитов в извещении об уплате недоимки по налогам, штрафов и пеней.

Поскольку начиная с 1 июля 2021 г. кредитные организации отказываются принимать платежи, если выявляется ошибка в коде УИН (это требование сформулировано Минфином в приказе от 14.09.2020 № 199н), то, оформляя платежку на перечисление в бюджет налога (взносов, пени, штрафа), следует внимательно проверять код УИН в поле 22. В противном случае задолженность погашена не будет.

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Наталья Чистотина, руководитель группы поддержки БухСофт:«К оформлению платежных поручений на уплату налоговых платежей следует относиться с максимальной внимательностью. Ошибки, допущенные в платежном поручении, могут привести к штрафам и признанием налога неуплаченным. Я могу помочь вам заполнить платежку правильно — закажите бесплатный доступ к БухСофт и напишите в чат программы.» Заказать доступ и написать в чат БухСофт.

«Зачистка» перечня кодов

С 1 октября сокращается перечень кодов основания платежа (поле 106), из которых исключены «ТР» (погашение задолженности по требованию налоговой), «АП» (та же операция по акту проверки), «ПР» (оплата по решению о приостановлении взыскания) и «АР» (та же операция, но по исполнительному документу).

В поле 108 надо будет вносить буквенно-цифровой номер требования, исполнительного документа, решения о привлечении к ответственности или приостановлении взыскания. При уплате по требованию поля 107 и 109 заполняем как раньше:

в поле 107 вносим срок уплаты, в соответствии с требованием;

в поле 109 отражаем дату составления самого требования.

Наконец, начиная с 1-го октября изменится и статус плательщика — для ИП, нотариусов, глав КФХ, адвокатов, — которые должны будут проставлять код «13», как обычные люди, уплачивающие налоги за себя