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Возник вопрос? Задай эксперту! БухСофт запустил горячую линию для бухгалтеров

Для рубрики Бухгалтерский учет
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Уже 20 лет БухСофт помогает своим клиентам. В чате и по телефону эксперты отвечают на любые бухгалтерские и кадровые вопросы, помогают со сдачей отчетности. 

Теперь каждую неделю БухСофт будет помогать всем бухгалтерам, бесплатно. Не важно, в какой программе вы работаете, пишите ваш вопрос эксперту. И слушайте развернутый ответ в прямом эфире на ютуб-канале БухСофт. Вопросы задавайте по заявленной теме. 

Как задать вопрос: 

  1. Перейдите на сайт нашего проекта.
  2. Выберите прямой эфир, который вас заинтересовал .
  3. Перейдите и подпишитесь на ютуб-канал БухСофт.
  4. Задайте в чате вопрос эксперту.
  5. Приходите в назначенное время и слушайте ответы на вопросы.

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Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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