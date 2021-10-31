Возник вопрос? Задай эксперту! БухСофт запустил горячую линию для бухгалтеров

Уже 20 лет БухСофт помогает своим клиентам. В чате и по телефону эксперты отвечают на любые бухгалтерские и кадровые вопросы, помогают со сдачей отчетности.

Теперь каждую неделю БухСофт будет помогать всем бухгалтерам, бесплатно. Не важно, в какой программе вы работаете, пишите ваш вопрос эксперту. И слушайте развернутый ответ в прямом эфире на ютуб-канале БухСофт. Вопросы задавайте по заявленной теме.

Как задать вопрос: