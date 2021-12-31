Какие коронавирусные льготы и субсидии для бизнеса реально получить

Пандемия COVID-19 длится второй год, а вместе с ней ограничения, которые негативно сказываются на малом бизнесе. За это время государством было принято, продлено и изменено столько мер поддержки, что легко запутаться. В этой статье актуализируем информацию: какие льготы, каникулы, моратории, отсрочки и субсидии действуют на сегодняшний день, и как их получить малому предприятию.

Какие меры поддержки были приняты за 2020 г. и 2021 г.

Вспомним, какие меры государственной поддержки действовали в прошлом году, а какие были приняты совсем недавно. В таблице ниже мы разделили все льготы на две категории.

2020 год 2021 год Субсидии и кредиты на выплату заработной платы (в размере 12 130 рублей за каждого нанятого сотрудника) - за апрель, май 2020 года Субсидии на трудоустройство безработных Арендные каникулы - погасить долг можно до 01.01. 2023 г. Субсидии в связи с введением нерабочих дней в ноябре 2021г. Мораторий на банкротство Субсидии для тех субъектов МСП, в муниципалитетах которых ввели антиковидные ограничения Налоговые каникулы (перенос сроков налоговой отчетности, отмена всех налогов кроме НДС за 2 квартал 2020 года, мораторий на налоговые проверки и т.д.; Компенсация банковских комиссий Отсрочки и льготы по кредитам Ограничение проверок госорганов Продление лицензий и разрешений - в отношении некоторых категорий действует вплоть до 2022 года Кредиты по сниженным ставкам Снижение требований к обеспечению госконтрактов Скидки на российское облачное ПО

С полным перечнем действующих федеральных льгот для субъектов МСП можно ознакомиться на специальном сервисе Правительства РФ.

Кроме того, не забывайте, что некоторые меры поддержки могут быть предоставлены предпринимателям и на уровне муниципалитетов. Поэтому внимательно следите за региональным и муниципальным законодательством.

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На какие преференции бизнес может рассчитывать сегодня

Разберем более подробно меры поддержки, которые действуют в 2021 году.

Субсидии на трудоустройство безработных

Компания или ИП может получить денежную выплату, когда принимает в штат безработных граждан, которые встали на учет в службу занятости до 01.08. 2021г. (и при этом не являются ИП, КФК и самозанятыми). Размер субсидии равен трем МРОТ, увеличенным на районный коэффициент и сумму страховых взносов. Первый платеж работодатель получает через 1 месяц после трудоустройства безработного, второй — через три месяца, а третий — через полгода.

Чтобы получить выплату необходимо оформить заявление через личный кабинет на портале «Работа в России». Центр занятости подберет нужных кандидатов, и после их трудоустройства работодатель сможет претендовать на получение субсидии.

Субсидии в связи с введением нерабочих дней в ноябре 2021г.

Размер единоразовой субсидии — 12 792 руб. из расчета на каждого трудоустроенного сотрудника ИП или организации. Получатели — субъекты малого и среднего предпринимательства, которые включены в реестр по состоянию на 01.07. 2021г. и ведут деятельность в наиболее пострадавших отраслях..

Количество сотрудников определяется по полугодовому РСВ. Выплата предоставляется, чтобы компенсировать затраты работодателя в нерабочие дни 2021 года (см. Постановление Правительства РФ от 07.09.2021 г. № 1513). Если у ИП нет сотрудников, его субсидия составит — 12 792 руб.

Чтобы подать заявку на субсидию, воспользуйтесь специальным сервисом ФНС через личный кабинет налогоплательщика до 15.12.2021 г. Денежные средства придут на счет в течение 5 рабочих дней с момента обращения.

Субсидии для малых предприятий и ИП, в чьих муниципалитетах введены антиковидные ограничения

В тех муниципалитетах, где были приняты антиковидные ограничения после 01.08.2021 г., субъекты малого предпринимательства имеют право на дополнительную субсидию.

Размер выплаты определяется как произведение 1 МРОТ на 01.01.2021 г. на количество работников в июне 2021 г. и

коэффициента 0,5 — если ограничения введены в муниципалитете на 2 недели,

коэффициента 1 — если ограничения введены на 4 недели.

Получатели субсидии — субъекты МСП, работающие в наиболее пострадавших отраслях (см. Приложение № 3 к Постановлению Правительства от 07.09. 2021 г. № 1513).

Скидки на российское облачное программное обеспечение

Еще одна интересная льгота — предприниматели и компании, которые входят в реестр субъектов МСП, могут в 2021 году купить ПО российского производства по сниженной цене. Например, софт для автоматизации бизнес-процессов или иные облачные программы. Государство обязуется компенсировать 50% стоимости такой покупки (см. Постановление от 28.06.2021г. № 1031).

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Компенсация банковских комиссий

Субъекты МСП вправе вернуть банковскую комиссию, которую они заплатили в сервисе быстрых платежей при покупках физических лиц, в период с 01.07.2021 по 31.12.2021. Это особенно актуально для малых предприятий общепита, магазинов, сферы обслуживания населения, где часто проходит оплата СБП. Для получения льготы необходимо быть клиентом банка, который входит в список Минэкономразвития.

Ограничение проверок

Организации и ИП, включенные в список МСП, могут также не беспокоиться о проверках госорганов в течение 2021-2022 г. Однако данная льгота не касается тех, кто:

ведет деятельность или имеет производственные объекты, связанные с высоким риском вреда жизни и здоровью граждан ;

работает в сфере здравоохранения, образования, электроэнергетики, производства и обращения драгметаллов и драгкамней, социальной сфере;

работает в сферах, по которым ведутся особые виды надзора — за радиационной безопасностью, использованием атомной энергии и ряд других (в малом бизнесе вряд ли такие найдутся);

совершил не менее 3 лет назад административного нарушение, за что был лишен лицензии, дисквалифицирован или была приостановлена деятельность.

Кредиты по сниженным ставкам

Сниженные ставки по кредитам — также действующая льгота для субъектов МСП, пострадавших от пандемии. Компании и ИП могут получить денежные средства от банка по льготной ставке — 3% в период с 01.11.2021 г. до 30.12.2021 г.

Кредит предоставляют банки, которые сотрудничают с Минэкономразвития, на срок 1,5 года. При этом первые 6 месяцев заемщик ничего не платит, а дальше погашает долг вместе с процентами равными платежами в течение 12 месяцев.

Почитать подробнее — постановления Правительства от 27.02.2021 г. № 279 и от 28.10.2021 г. № 1850.

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