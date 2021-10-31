ФНС всех запутала: как сдать зарплатную отчетность и НДС за 3 квартал узнайте в прямом эфире у экспертов БухСофт

В октябре эксперты БухСофт проводят 2 бесплатных мероприятия для всех бухгалтеров.
Новый проект — «Прямая линия БухСофт» набирает обороты и успех. 21 октября команда БухСофт проведет 5-й бухгалтерский стрим.
Наталья Чистотина, руководитель группы поддержки БухСофт, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету, расскажет вам о сдаче декларации по НДС за 3 квартал. Регистрируйтесь, задавайте вопросы заранее.
Задать вопрос можно здесь.
Записи прошлых эфиров смотрите на youtube-канале БухСофт:
- Платежки по новым правилам.
- Прослеживаемость товаров.
- СЗВ-ТД без штрафов и ошибок.
- ФНС и ПФР опять всех запутали: зарплатная отчетность и персучет за 3 квартал.
А 26 октября мы приглашаем вас на вебинар, который проведет руководитель направления зарплата и кадры БухСофт, Иван Бобров.
Тема: «ФНС всех запутала: новые разъяснения по сдаче зарплатной отчетности».