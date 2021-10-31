Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

ФНС всех запутала: как сдать зарплатную отчетность и НДС за 3 квартал узнайте в прямом эфире у экспертов БухСофт

Для рубрики Налоговая отчетность
Версия для печати

В октябре эксперты БухСофт проводят 2 бесплатных мероприятия для всех бухгалтеров.

Новый проект — «Прямая линия БухСофт» набирает обороты и успех. 21 октября команда БухСофт проведет 5-й бухгалтерский стрим.

Наталья Чистотина, руководитель группы поддержки БухСофт, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету, расскажет вам о сдаче декларации по НДС за 3 квартал. Регистрируйтесь, задавайте вопросы заранее.

Задать вопрос можно здесь.

Записи прошлых эфиров смотрите на youtube-канале БухСофт:

  1. Платежки по новым правилам.
  2. Прослеживаемость товаров.
  3. СЗВ-ТД без штрафов и ошибок.
  4. ФНС и ПФР опять всех запутали: зарплатная отчетность и персучет за 3 квартал.

А 26 октября мы приглашаем вас на вебинар, который проведет руководитель направления зарплата и кадры БухСофт, Иван Бобров.

Тема: «ФНС всех запутала: новые разъяснения по сдаче зарплатной отчетности».

Регистрация уже открыта.

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
БухСофт
БухСофт
Бухгалтерская программа для малого бизнеса
Перейти в профиль
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Популярные публикации
Посмотрите все статьи блога