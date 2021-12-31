Топ-10 глупых и опасных просьб бухгалтеру от директора, сотрудников и контрагентов

Этот чарт составлен специально для безопасности бухгалтеров. Потому что даже самая безвредная просьба может привести к плачевным последствиям. Не будем пугать или настраивать на негатив, наша задача предупредить и предотвратить.

Верная пословица о бухгалтерской жизни гласит:

Бухгалтер найдет выход из любой ситуации. Вопрос в другом: как бы заблокировать директору туда вход.

Представляем подборку самых популярных просьб, которые выслушивает и выполняет бухгалтер. Если вы считаете необходимым продолжить наш список, поделитесь своим мнением в комментариях.

10-е место занимают бесконечные Excel таблички

Ни в коем случае не выступаем против этой чудесной и многофункциональной программы. Но в то же время директорам пора прекращать засыпать бухгалтеров просьбами построить очередную табличку: с зарплатой, суммой и датой выплаты, с подрядчиками.

Опасность заключается в том, что бухгалтер тратит рабочее время и отвлекается от своих непосредственных обязанностей. Глупо просить на основании бухгалтерских баз придумывать и разрабатывать персональную табличку. Достаточно научиться пользоваться встроенными отчетами.

А если у вас до сих пор «ручной» бухучет, переходите на готовые решения от БухСофт. Здесь есть и раздел для руководителя, где можно увидеть самые нужные показатели. — на главной странице программы и анализ риска и состояние счета, и льготы для организации. Анализируйте данные в одной программе. Заказать доступ к программе БухСофт

9-е место присуждаем за исправления в первичных документах, чтобы клиентам было удобнее

Незначительно изменить наименование товара в накладной, в соответствии с номенклатурой в базе покупателя — это не сложно. Но только проблемы возникнут во время налоговой проверки вашей бухгалтерии. В учетной программе отгруженный товар не будет совпадать с данными в выставленных документах.

Например, смысл операции не меняется, если заменить в счете-фактуре «дрель аккумуляторная» на «дрель-шуруповерт». Но объяснять это придется налоговым инспекторам.

Хотите по-доброму помочь клиентскому бухгалтеру? Объясните, что он вправе самостоятельно принять товары к учету по собственной внутренней номенклатуре (п. 3 ПБУ 5/01). Достаточно подготовить приказ о переименовании товаров. Такой подход позволит организации не опасаться за расходы и вычеты.

Вы также можете проконсультировать контрагента в составлении счетов, договоров, накладных. Но окончательное оформление они должны выполнить самостоятельно и сами будут нести ответственность (ч. 3 ст. 9 Закона № 402-ФЗ).

А еще лучше предложите контрагенту перейти на БухСофт — нашим клиентам доступны ЭДО и распознавание первички по скану. Оставить заявку и получить помощь эксперта БухСофт

На 8-ом месте разместилась «нарисованная» платежка

Очень распространенная ситуация — отгрузка товара после оплаты. Директор вырывает последние волосы и обещает, что найдет денег для перечисления, а сейчас нужно подтвердить факт оплаты. Возможно, что после копии платежки поставщик отгрузит товар, за который заплатит покупатель, и вы в короткий срок отправите в банк настоящий платеж.

Но всегда остается риск, что вовремя деньги не придут и вы просрочите платеж. И если контрагент пойдет в суд, то вас может ждать ответственность за подделку документов и мошенничество (ст. 159 УК). Предупредите директора о рисках.

7-ю строчку занимают безобидные на первый взгляд просьбы сотрудников

Встречаются следующие варианты «хотелок»:

получать зарплату один раз в месяц или каждые 10 дней;

заплатить квартплату в счет будущей зарплаты;

вернуться из командировки попозже;

«нарисовать» справку для получения кредита и подтвердить информацию по телефону банковскому работнику;

в авансовый отчет добавить личных расходов.

Про подобные просьбы верно писал советский поэт Чуковский: И такая дребедень Целый день... То тюлень позвонит, то олень.

6-е место разделили сразу несколько отчаянных просьб директора, связанных с подотчетными средствами

Ни родственнику, ни близкому другу бухгалтер не имеет право выдавать деньги под отчет. Вот заключит с этим человеком трудовой или гражданско-правовой договор, тогда и можно выполнять просьбы директора.

А если директор попросит миллион или два на хозяйственные расходы? У всех организаций свои аппетиты. Помните, что подотчетник должен успеть все потратить или вернуть в обозначенный срок, иначе с этих сумм нужно удержать НДФЛ и уплатить страховые взносы.

Сомневаетесь в правильности операции? Звоните или пишите в поддержку БухСофт, наши эксперты отвечают не только по бухгалтерским, но и по кадровым и юридическим вопросам.

5-я строчка хит-парада: «шаманство» с балансом для бизнес-кредита

Организация рискует не получить кредит, испортить свою репутацию навечно или понести уголовную ответственность. Афера с балансом раскроется, если банк запросит отчетность из Росстата, скачает с сайта СПАРКа или ГИР БО ФНС.

А если все-таки кредит получится оформить, но в будущем возникнут трудности с возвратом, тогда бухгалтера, как пособника директора, за предоставление недостоверной отчетности ждет ст. 159.1, 176 УК.

Не соглашайтесь на приукрашивание бухотчетности, а объясните, что кроме отчетности кредитные эксперты запрашивают большую массу дополнительных документов и выписок с расчетных счетов. Правда обязательно раскроется, а в случае предоставления правдивой информации об убытках и способов их преодоления, шансы на кредитование возрастают.

4-е место: просьбы, влекущие раскрытие персональных данных сотрудников

Отдельный 152-ФЗ с 2006 года охраняет персональные данные и карает за их неправомерное раскрытие (ст. 7 и штраф от 75 тыс. руб.). Будьте начеку и вовремя ограничивайте желание ваших контрагентов.

Партнер имеет право убедиться в наличии производственных мощностей и штата сотрудников. Но передавать без согласия сотрудников отчетность с их личными данными, штатное расписание и трудовые договоры — не просто рискованно, но и незаконно.

Наименования должностей и количество штатных единиц — этого будет достаточно для передачи и сохранения персональных данных.

Хотите навести порядок в кадровом учете? Попробуйте БухСофт — оставьте заявку, вам откроют доступ к программе. Вы сможете оформить кадровое мероприятие и распечатать пакет документов за пару минут. Оставить заявку

3-е место и бронзовая медаль: директор, пытается внедрить очередной «схематоз»

Каждый понимает «схематоз» в меру своей испорченности. Неоспоримо то, что оптимизация налогов в неумелых руках приводит к миллионным начислениям. Необдуманное занижение налоговой базы может грозить бухгалтеру штрафом от 100 000 до 300 000 рублей, или принудительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев или лишением свободы на срок до 2 лет с дисквалификацией на срок до 3 лет или без таковой. Все еще хотите поучаствовать?

Серебро и заслуженное 2-е место: просьбы и мольбы учредителей с целью спрятать имущество

В недрах бухгалтерского учета можно откопать настоящие сокровища, которые казались уже списанными или потерянными. Не забываем, что п. 4 ст. 61.11 закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ ещё никто не отменял. Значит за действия, приведшие к банкротству компании, бухгалтер несет субсидиарную ответственность.

Чтобы не оказаться под ударом из-за незаконных действий директора или учредителей, необходимо оценивать риски и просчитывать на несколько шагов последствия выполняемых поручений. Нужно обезопасить себя от негативных результатов. Не спешите увольняться, а оформите свое несогласие с решением директора. Даже если вы получили устное распоряжение, выскажете профессиональное мнение об этом в служебной записке, которую нужно отправить в адрес руководителя.

Укажите причину обращения, какие негативные последствия будут для организации и возможные альтернативные варианты. Ваше нежелание, зафиксированное на бумаге, послужит смягчающим обстоятельством.

1-ое место присуждаем предложению оформить на главбуха новую компанию

За таким щедрым и ответственным предложением наверняка скрывается какой-то подвох. Видимо директор и учредители уже попали под дисквалификацию и не могут зарегистрировать очередную новую фирму (подп. «ф» п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

Кресло директора не принесет вам обещанных богатств, а скорее увеличит штрафные ставки и число допросов от налоговых инспекторов. При банкротстве компании статус директора или учредителя значительно повышает риск того, что на вас переложат долги компании, в том числе по налогам и перед контрагентами (п. 4 ст. 61.10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ).

Топ-чарт полезен не только представителям бухгалтерии, но и их руководителям. От действий и решений бухгалтера зависит начисление налогов и финансовое благосостояние организации. Стоит заранее подумать и настроить бизнес-процессы, чтобы уберечь своего главбуха от опасных просьб.